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科技富豪爆私藏「5千人斬」性愛名單　員工幫忙顧後宮！荒淫細節曝

▲▼美國科技業億萬富翁高根（Michael Goguen）爆出性醜聞（圖／翻攝當事人臉書）

▲高根與妻子合影。（圖／翻攝臉書帳號Michael Goguen）

記者吳美依／綜合外電報導

美國科技業億萬富翁高根（Michael Goguen）已婚並且擁有2個孩子，卻被前員工爆料，長年與不同年輕女性發生不當性關係，其中包括未成年少女，並於事後贈送大量金錢、房產及珠寶奢侈品；此外，還要求員工協助控制「後宮」，維持荒淫生活。據悉，他還有一份Excel文件，專門記錄曾與自己上床的5000名女性名單。

綜合外媒報導，高根經營的維安公司「艾敏特集團」（Amyntor Group）前員工2月提告，但案情近日才在媒體上曝光。他們承認協助高根控制「後宮」，用金錢等物質換取「女性脫光衣服與高根做愛的意願」，涉入老闆的不當性行為卻保持沉默。

起訴書中提到，高根現居蒙大拿州白魚市（Whitefish），但在全國多地都有情婦及豪宅，專門在裡頭與朋友及年輕女性尋歡作樂，就連自營酒吧地下室都設有密室，裡面還有一根脫衣舞鋼管。

▲▼美國科技業億萬富翁高根（Michael Goguen）爆出性醜聞（圖／翻攝twobearcapital、當事人臉書）

▲美國科技富翁高根（Michael Goguen）爆出性醜聞。（圖／翻攝twobearcapital、當事人臉書）

首席原告、前員工馬歇爾（Matthew Marshall）透露，高根發現友人納許（Bryan Nash）知道太多性醜聞細節，便下令員工暗殺對方，幸好最後沒有付諸行動；他2016年下令員工透過詐欺手段，把前女友兼脫衣舞孃巴蒂斯特（Amber Baptiste）驅逐出境，不久後被對方指控性虐，還遭知名風險投資公司紅衫資本（Sequoia）解雇。

起訴中還提到，其中一名受害者名叫多伊（Pam Doe），17歲那年，她被高根給予大量酒精及古柯鹼後性侵，原本有意提出告訴，但事後收到1200美金（約新台幣3.3萬元）後簽署保密及禁止誹謗協議，最後撤銷指控。而時任白魚市警探艾瑞克森（Shane Erickson）也被發現遭到高根賄賂收買，未能盡職調查此案，慘遭開除。

白魚市警方以好萊塢「淫魔監製」哈維溫斯坦（Harvey Weinstein），以及紐約市「荒淫富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）為比喻，強調「必須阻止」高根。據悉，高根目前尚未回應。

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