奧地利明起全國封城！維也納4萬人氣炸抗議　歐洲爆反封城示威

▲奧地利首都維也納20日湧現抗議全國防疫封鎖的示威群眾，多達4萬人上街。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

奧地利將於22日起恢復全面封鎖，成為歐洲今秋第一個全國封鎖的國家，但這引來許多民眾感到不滿，首都維也納街頭20日出現多達4萬名群眾，高喊「自由」等口號，表達強烈抗議。放眼歐洲其他國家，荷蘭、義大利、克羅埃西亞也有至少數千人走上街頭示威，抗議新一波防疫限制措施。

奧地利超過三分之一的人口尚未接種疫苗，是西歐疫苗覆蓋率最低的國家之一，儘管對未接種疫苗者祭出禁足令，但確診數仍節節攀升，政府19日宣布，要在22日起重新恢復全國封鎖防疫，為期20天，下令國人在家上班，除了必要商店之外的商家都要暫時停止營業，並於2022年2月1日起實施疫苗強制接種。

面對新一輪防疫限制，首都維也納（Vienna）市中心20日湧出4萬人上街遊行示威，多人揮舞著「拒絕打疫苗」、「真的夠了」等標語，並高喊「自由」、「反抗」等口號表達不滿。更有民眾喊出「把我的自由還來」。

儘管大致秩序還算和平，但隨著夜幕降臨，街頭開始爆發小規模警民衝突，部分激進團體成員向警方投擲啤酒罐、沿路燃放煙火，至少5人遭逮捕。紐時形容，維也納抗議群眾人數之多讓官員感到驚訝。

荷蘭首相呂特（Mark Rutte）12日宣布實施「局部封城」至少3周，酒吧、餐館須在晚間8時結束營業、體育賽事禁止球迷入場觀看，防堵新冠疫情擴散。但這也引發境內連續2天爆發街頭暴力示威。

繼第二大城鹿特丹（Rotterdam）19日晚間部分民眾丟擲燃彈、放火燒警車，警方也朝民眾開火，導致7人中彈受傷，到了20日這天，海牙（The Hague）街頭抗議群眾，有人放火燃燒自行車，甚至朝載運病患的救護車扔擲石塊，防暴警察騎馬試圖驅散示威群眾，至少有5名警察受傷，有7人被捕。





▲▼ 荷蘭鹿特丹民眾19日上街抗議。（圖／達志影像／美聯社）

克羅埃西亞首都札格雷布（Zagreb）有數千人走上街頭，針對公共部門員工必須強制施打疫苗表達不滿。義大利的抗議群眾則是聚集在馬克西穆斯競技場（Circus Maximus），反對必須持有綠色通行證才能出入工作場所及使用大眾交通運輸工具。

儘管歐洲多國接連針對新一輪防疫措施出現反彈聲浪，但世界衛生組織（WHO）非常擔憂歐洲不斷攀升的新冠確診病例。世衛歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）透露，若歐洲不採取更嚴格的限制措施，到明年春天可能會有50多萬人死亡，「新冠疫情將再一次成為我們這區的頭號死因，我們已經知道可以做什麼來對抗病毒，那就是打疫苗、戴口罩、使用新冠通行證。」

★《 宇宙人外信》 ：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast