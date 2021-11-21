美前國務卿季辛吉：中國10年內不會武力侵台

▲美國前國務卿季辛吉不認為中國在未來10年會以武力入侵台灣。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）指出，儘管中國「完全有可能」試圖削弱台灣的地位，但他預計中國在未來的十年內，不會對台灣發動軍事行動。

據彭博社報導，在CNN熱播節目《札卡利亞的環球公共廣場》（Fareed Zakaria GPS）中，季辛吉告訴主持人札卡里亞（Fareed Zakaria），「每個人都想成為『對华鷹派』，每個人都認為中國決心主宰世界，這確實是它的主要目標，但我不認為台灣會在10年內受到來自中國的全面攻擊。」

季辛吉強調，中美之間不應出現理所當然的敵對與競爭，最近剛落幕的「拜習會」也明顯可見，兩國「正開始朝著不同的方向前進」，「我們可以預見中國試圖採取措施，削弱台灣看起來擁有實質自治能力的表現，不過我們主要的目標應該是避免衝突」。

目前已高齡98歲的季辛吉曾擔任國家安全顧問，並為尼克森總統（Richard Nixon）1972年曆史性出訪中國之旅鋪平了道路。季辛吉作訪CNN《札卡利亞的環球公共廣場》的節目預計將在美東時間21日上午10點播出。

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