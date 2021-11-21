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南韓女軍官成功生下「五胞胎」！睽違34年再創紀錄...採人工受孕

▲▼南韓睽違34年，終於再度出現誕下「五胞胎」的紀錄。（圖／達志影像）

▲南韓睽違34年，終於再度出現誕下「五胞胎」的紀錄，30歲的徐慧靜生下4女、1男。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

生命所創造出的奇蹟足以讓人感動！南韓近日終於再度出現誕下「五胞胎」的驚人紀錄，該名孕婦為1991年生的女軍官徐慧靜（서혜정，音譯），目前在首爾大學醫院靜養中，她與丈夫同樣是軍人，夫婦倆因所屬部隊不同而分隔兩地，本來難以自然受孕，兩人決定採人工受孕後，才意外懷上五胞胎。

根據《韓聯社》，五胞胎本來就非常罕見，南韓自從1987年出現五胞胎後，已經34年來未曾再出現類似紀錄。首爾大學附設醫院表示，隸屬於陸軍17師團情報大隊的徐慧靜大尉於13日安排住院，18日晚間10時，在婦產科教授全鐘官（전종관）醫師與30多名醫護人員的努力下，才終於剖腹生下罕見的「五胞胎」，得4女1男。

報導指出，徐慧靜的丈夫金鎮洙（김진수，音譯）同樣也出生於1991年，隸屬於陸軍17師團搜索大隊，兩人在就讀大學時結識、2018年12月結婚，由於夫妻倆分別隸屬不同的部隊，一個在仁川、一個在京畿道安養市，夫妻倆只有週末放假才能相聚，俗稱「週末夫婦」，也因此兩人根本難以正常受孕，由於夫妻倆非常渴望擁有孩子，最後才決定採人工受孕的方式。

人工受孕成功後，原本徐慧靜懷的是「六胞胎」，不過其中一個孩子自然流產，最後才剩下五胞胎，18日晚間10時成功來到這個世界。醫療團隊表示，雖然五胞胎的體重比起一般嬰兒還要輕，但身體十分健康。

徐慧靜受訪時懷著感恩的心，她想起懷孕時的景象表示，「其實老公蠻想要雙胞胎的，（能生下五胞胎）我感到非常開心！託全鐘官教授的福，我在懷孕時才能有著正面的態度。」

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