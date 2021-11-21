拜登感恩節赦免火雞　一語雙關：打新冠疫苗才能逃過死劫

▲拜登19日在白宮特赦了2隻火雞，同時呼籲人們盡快施打新冠加強劑，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統拜登19日延續白宮近30年來的傳統，在即將於25日到來的感恩節前夕，於玫瑰園赦免火雞，並在演講中語帶雙關地呼籲人們，要盡快接種新冠加強劑，才能像火雞一樣逃過死劫。

綜合CNN與《紐約郵報》報導，這是拜登任內的首個火雞赦免儀式，幸運「逃過死劫」的是2隻被命名為「花生醬」（Peanut Butter）和「果凍」（Jelly）的火雞。牠們接下來將被送回家鄉印第安納州，在教育研究農場度過餘生。

當天，拜登在一片歡聲笑語中宣布了赦免「花生醬」和「果凍」的消息，「我猜這2隻火雞之所以被選中，除了因為牠們的性情和外貌都很好，應該也和疫苗有關。牠們並沒有被抹上熱油（getting basted），而是被升級了（getting boosted）」。

拜登在這裡開的是一個雙關語的玩笑，其話中之意是在呼籲人們，接種加強劑才能像這2隻火雞一樣逃過死劫，而且還能讓免疫力升級。在拜登赦免火雞之時，也有不少人期待他能兌現去年在民主黨總統初選中的承諾，趁著感恩節大赦大麻囚犯，不過白宮否認了相關消息。

美國總統赦免火雞的習俗可以追溯到數十年前，林肯總統是開創此先河的第一人。當時他的兒子希望能將送給總統的火雞當成寵物，因此林肯特赦了這隻火雞，讓牠逃過成為感恩節佳餚的命運，不過特赦火雞的儀式直到1989年老布希總統執政期間才成為年度盛會。

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