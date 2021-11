巴黎市中心建築大火　近歌劇院廣場！「烈焰噴出」濃煙竄天畫面曝

▲ 巴黎市中心一棟建築發生大火。(圖/翻攝自Twitter)

記者陳宛貞/綜合外電報導

法國巴黎市中心知名觀光勝地附近20日傳出火警,靠近巴黎歌劇院廣場的一棟建築起火,火舌不斷從窗戶竄出,從遠處便可看見濃煙,出動大量警消滅火及指揮交通,畫面令人震驚。

綜合《路透社》、《天空新聞》報導,巴黎市中心嘉布遣大道(Boulevard des Capucines)上一棟建築發生火災,離巴黎歌劇院廣場不遠。網友拍下的影片中可見,在遠處便可看見火焰和濃煙不斷竄出。現場有警察指揮路人改道,仍有許多行人及騎腳踏車的民眾聚集在路口圍觀。

#BREAKING large fire broke out in a building near the Place de L' Opera Square in Central #Paris, sending clouds of smoke rising into the air #BreakingNews #France #taekook pic.twitter.com/WZmbyunyrv