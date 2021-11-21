彭帥行蹤成謎　英外交部籲北京提供「可查證證據」交代她下落

▲彭帥行蹤成謎。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

中國女子網球名將彭帥11月2日自曝性侵醜聞，此後行蹤成謎，引發國際關切；儘管中國官媒不斷貼出彭帥的身影試圖交代下落，卻更加劇各界質疑與擔憂。英國政府如今也發布聲明，呼籲「中國當局應該立刻提供有關她安全及下落的可查證證據。」

《衛報》報導，英國外交部在聲明中提到，「我們極度關注彭帥顯然的失蹤情況，並且正在密切關注此案……每個人都應該被允許毫無恐懼、不須擔心後果地暢所欲言。世上任何地方的性侵通報都應該受到調查。」

▲中國官媒記者沈詩偉、總編輯胡錫進分別在推特發佈相片，證明彭帥很安全。（圖／翻攝自Twitter@@shen_shiwei、@HuXljin_GT）

35歲的彭帥曾於2013年奪下網球女子雙打冠軍，她的微博貼文迅速遭到移除，並且已經超過2周沒有公開露面。如今網友在微博上提及網球相關內容都遭審查，外國新聞頻道報導此案時也發生訊號不穩的情況。至於北京及被控性侵的張高麗目前皆尚未公開回應。

此前，白宮、聯合國及英國奧運會（BOA）都公開呼籲北京說明彭帥的安全及下落，但國際奧委會（IOC）卻選擇對此案保持沉默，宣稱「安靜外交」能夠提供解決問題的最佳機會。儘管如此，一些專家指出，中國將於明年2月主辦北京冬奧，可能因此案遭各國抵制，也將迫使國際奧委會對北京改採強硬立場。

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