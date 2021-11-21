亞特蘭大機場傳槍響！民眾嚇壞混亂奔逃　警證實乘客違規帶槍走火

▲亞特蘭大機場乘客違規攜槍走火，民眾驚慌逃跑，現場一片混亂。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

位於美國喬治亞州的亞特蘭國際機場（Atlanta International Airport）在20日下午發生槍枝走火意外，一名乘客在經過安檢站時，不慎擊發已經上膛的槍枝，槍擊聲響也讓整座機場陷入混亂，現場民眾驚慌奔逃，導致航班一度中斷。

根據CNN報導，這起意外發生在美東時間20日下午1時30分左右，喬治亞州交通安全管理局安全主管斯賓登（Robert Spinden）表示，當時一名42歲的乘客在安檢站接受x光檢查時，發現他的行李中有違禁物品，因此準備進行更仔細的二次檢查，結果乘客心急之下，急著拿出放在行李箱內的槍枝，結果不慎走火，該名乘客也在混亂之中拿著槍和行李逃跑。

An unintentional gun discharge in the Atlanta airport caused mass panic today among passengers who thought there was an active shooter.



In 2014, Georgia lawmakers passed a NRA-supported “guns everywhere” law allowing loaded guns inside airports. #gapol pic.twitter.com/fmUnV4GA3f — Shannon Watts (@shannonrwatts) November 20, 2021

當時巨大的槍擊聲響讓整個機場陷入混亂，現場民眾以為爆發槍擊事件，全部慌張奔逃，從推特曝光的現場畫面可以看到，全部排隊的標示全被撞翻，還有人趴在地上緊張地匍匐前進。當時剛登機的乘客卡拉漢（Dianne Callahan）表示，混亂發生後，機組人員非常迅速的關起機艙門，「當時狀況非常緊張，甚至有不是我們航班的乘客害怕地想擠上飛機。」

Current view from inside T terminal in Atlanta Airport after “accidental discharge” pic.twitter.com/1uONeCzJi9 — E Zeidler (@EmZeidler) November 20, 2021

這起意外共造成3人受傷，但都是在疏散過程中受傷，沒有人受到槍傷也未造成生命危險。由於攜槍乘客是在安檢時發生走火事件，所以警方已鎖定其身分，目前已對他發出逮捕令，罪名包含在商業機場攜帶隱藏武器、重罪犯攜帶槍枝、魯莽使用等。

Some of the aftermath from the chaos at Atlanta airport. pic.twitter.com/EkP6xs1ViG — Everything Georgia (@GAFollowers) November 20, 2021

美國運輸安全管理局（TSA）表示，現在正值感恩節旅行的尖峰期，光是19日全美就有超過220萬名旅客通過安檢站，是疫情爆發以來的最高紀錄。美國運輸安全管理局局長派科斯克（David Pekoske）說，飛機乘客攜帶槍枝是一個大問題，在今年1月至10月間，安檢站就查獲了4650支槍枝，其中大部分都已上膛，且運輸量極大的亞特蘭大機場在2021年就查出450支。

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