亞特蘭大機場傳槍響！民眾嚇壞混亂奔逃　警證實乘客違規帶槍走火

▲亞特蘭大機場乘客違規攜槍走火,民眾驚慌逃跑,現場一片混亂。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

位於美國喬治亞州的亞特蘭國際機場(Atlanta International Airport)在20日下午發生槍枝走火意外,一名乘客在經過安檢站時,不慎擊發已經上膛的槍枝,槍擊聲響也讓整座機場陷入混亂,現場民眾驚慌奔逃,導致航班一度中斷。

根據CNN報導,這起意外發生在美東時間20日下午1時30分左右,喬治亞州交通安全管理局安全主管斯賓登(Robert Spinden)表示,當時一名42歲的乘客在安檢站接受x光檢查時,發現他的行李中有違禁物品,因此準備進行更仔細的二次檢查,結果乘客心急之下,急著拿出放在行李箱內的槍枝,結果不慎走火,該名乘客也在混亂之中拿著槍和行李逃跑。

An unintentional gun discharge in the Atlanta airport caused mass panic today among passengers who thought there was an active shooter.



In 2014, Georgia lawmakers passed a NRA-supported “guns everywhere” law allowing loaded guns inside airports. #gapol pic.twitter.com/fmUnV4GA3f