溫網聲援彭帥！　不怕丟中國贊助發官方聲明：努力確認人身安全





▲彭帥人身安全難確認。（圖／達志／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國女網將彭帥事件發生逾2周，國際網球界聲援繼續延燒，溫布頓網球錦標賽主辦單位「全英草地網球和門球俱樂部」（AELTC）也在20日於官網發布聲明表示，會繼續積極確認彭帥的安危。AELTC此舉也表明站在人道立場，主辦單位並未把中國的贊助擺在第一位。

AELTC發布簡短聲明，「為了瞭解彭帥是否安全，我們和所有網球界團結起來。」文中表示該單位一直在透過私人關係，協助世界女子網球協會（WTA）確認彭帥的安危，「和全球網球界一起，我們希望彭帥知道，她的人身安全對我們來說是最重要的，我們也會繼續努力釐清她的安全。」

▲溫網聲明。（圖／翻攝溫網官方網站）

溫網是網球四大滿貫賽中最受矚目的錦標賽，也是網球大賽中最具歷史和名聲的比賽。該單位2019年4月和中國Oppo手機簽訂贊助協議，並宣布Oppo是官方智慧型手機合作夥伴，也是該單位史上第一個冠軍賽的亞洲夥伴。

彭帥事件延燒，網球界紛紛站出來要求確認她的安全，而瑞士球王費德勒（Roger Federer）、和其他網球頂尖人士喬克維奇（Novak Djokovic）、納達爾（Rafael Nadal）、小威廉絲（Serena Williams）、大阪直美（Osaka Naomi）等許多人，也都站出來發聲。