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繼父在垂死媽面前性侵12歲女兒！　她煎熬11年見證鬼父死刑

▲▼繼父槍殺媽媽後性侵才12歲的她　受害女等11年終於見證鬼父死刑。（圖／達志影像／美聯社）

▲克爾柯見證繼父的死刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國密西西比近日執行9年來第一次死刑，受刑人考克斯（David Neal Cox）11年前在性侵服刑假釋後，竟然持槍殺害妻子，並在尚未斷氣的妻子面前性侵12歲的繼女。卡克斯最終在11月死刑伏法，長年遭受性侵的繼女克爾柯（Lindsey Kirk）最後接受了這樣的安排。

綜合外電報導，考克斯最終放棄所有上訴決定，密西西比州最高法院便將他的死刑，定在17日於帕奇曼（Parchman）的密西西比州立監獄內執行死刑，繼女克爾柯當天到場觀看執行。

現年50歲的受刑人考克斯在行刑床上接受注射死刑，身體事前被綁住皮帶固定，被白色床單簡單蓋住的他，在深呼吸幾次之後終於死去。

考克斯於2012年當停認罪，承認0210年5月時謀殺妻子金（Kim Kirk Cox），並坦承對金的女兒犯下數起性侵等罪刑。法官判處死刑，考克斯也未再提出上訴，並表示自己活該去死。

「當我發現他（考克斯）想結束一切時，我並不是很滿意」，克爾柯說起當時她寧願讓繼父留在牢中一輩子，也不想要壞人就這樣放下一切一走了之，「現在我覺得我可以接受這樣的安排了。」

克爾柯年幼時，母親金再嫁，直到8歲時她才知道考克斯並非她的親生父親。之後考克斯不只在她面前吸毒，長達數年的時間裡還會性侵年幼的她。直到2009年的夏天她到祖父母家中渡過，她終於鼓起勇氣傳訊息給媽媽，揭露繼父的獸行。

考克斯很快被逮捕並送入監獄，罪名是性侵、虐待兒童和持有毒品，但在隔年4月就在沒有任何庭審下被釋放。金得知考克斯出獄後立刻取得了對考克斯的限制令，並且搬去和她的姊妹一家一起住，她說在那之前考克斯已經伸手做出手槍的動作，朝她開了三槍。

▲▼繼父槍殺媽媽後性侵才12歲的她　受害女等11年終於見證鬼父死刑。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼克爾柯在身上刺上紀念母親的刺青。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼繼父槍殺媽媽後性侵才12歲的她　受害女等11年終於見證鬼父死刑。（圖／達志影像／美聯社）

幾天之後，考克斯真的槍殺了金。2010年5月14日，當時年僅12歲的克爾柯坐在阿姨家中的沙發上，她的弟弟在屋外玩籃球，金則在放洗澡水給她和她的弟弟，「一聲槍響穿過紗門，然後他跑了進來要我不准動」，她說考克斯下一步便把她的阿姨趕出門，直接走去找金。

克爾柯說她聽到考克斯槍殺了金，之後又回來把她拖到金面前，「媽媽躺在地上，她在流血」，接著她就在奄奄一息的金面前被考克斯殘忍性侵，看著媽媽逐漸失去生命跡象，弟弟則被關在衣櫥裡。

事發當時金的父親班尼（Benny）和繼母梅勒蒂（Melody）在3小時車程外的地方，得知消息後立刻驅車趕往現場，「我們告訴她（金）我們已經盡量快了，然後她說，『爸，我快死了。』」

班尼說考克斯把自己被捕的事怪在他頭上，因為他原本想把他、梅樂蒂和克爾柯全都殺掉。

金死後，班尼和梅樂蒂把克爾柯和她的兩個弟弟扶養長大，現在克爾柯已經24歲，每次都會用親暱的稱呼叫喚班尼和梅樂蒂，而她的兩個弟弟也已經18歲和19歲了，但直到現在最年幼的弟弟都不想開口談起那段過往，而19歲的哥哥則是仍然害怕，怕考克斯總有一天會再回來傷害他們。

梅樂蒂說她告訴他，「一個死人是傷害不了誰的。」

現在克爾柯身上有兩個刺青，一個是母親的生日，一個是母親最喜歡的海豚。她說這些年來，沒有一天不想念媽媽。

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