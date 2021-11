胡錫進曝「彭帥北京餐敘」影片　國際奧會運動員委員會：非常擔心

▲胡錫進曝光彭帥在北京餐敘影片。(圖/翻攝自Twitter/Hu Xijin 胡锡进)

中央社柏林20日綜合外電報導

國際奧會運動員委員會(IOC Athletes’Commission)今天表示,它「非常擔心」中國網球選手彭帥的處境,且希望很快就能與彭帥及夥伴運動員建立聯繫。

彭帥11月2日在新浪微博公布她與前中共政治局常委、國務院前副總理張高麗因性侵而轉化的不倫關係,彭帥其後幾乎音訊全無。

國際奧會運動員委員會發表聲明說:「與全球各地運動員社群一同,國際奧會運動員委員會非常擔心曾3度參與奧運競賽彭帥的處境。」此委員會是由同儕運動員選出,充當運動員與國際奧會之間的聯繫紐帶。

35歲的彭帥是中國網壇要角,曾在2013年溫布頓錦標賽和2014年法國公開賽,與台灣網球一姐謝淑薇搭檔奪下女子雙打冠軍,也曾登上雙打世界第一寶座。彭帥曾代表中國參與2008年、2012年和2016年奧運網球競賽。北京即將於明年2月舉辦2022年冬季奧運。

國際奧會運動員委員會的聲明表示:「我們支持正在採取的靜默外交(quiet diplomacy)作法,且我們希望它能導致釋出更多有關彭帥下落以及確認她安然無恙的資訊。」

世界女子職業網球協會(WTA)已揚言,不惜退出中國境內比賽,世界職業網球協會(ATP)則要求中國當局做出澄清。美國也要求中國交代彭帥下落,證明她人身安全。

國際奧會先前表示,它認為「靜默外交」能提供解決的最佳機會。

中共「環球時報」總編輯胡錫進於北京時間20日深夜發推文稱,他取得的2段影片顯示,彭帥與教練及友人在一家餐廳共進晚餐,影片內容清楚顯示,那是於北京時間20日拍攝的。

胡錫進當天稍早前宣稱,彭帥過去幾天自由地留在自己家中,不想被打擾,很快就會現身出席公開活動。

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk