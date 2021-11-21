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國際女網硬起來「挺彭帥」嗆撤中國賽　衛報分析關鍵原因

▲▼中國女子網球名將彭帥。（圖／路透社）

▲彭帥至今行蹤成謎，WTA甚至為此不惜撤出在中國舉行的10場比賽。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

中國女網選手彭帥2日在微博上發文，自曝遭前國務院副總理張高麗強逼發生性關係之後，至今行蹤成謎，並且引發國際網壇明星的關切，國際女子網球協會（WTA）甚至因此嗆明，願將2022年在中國舉行的10場賽事撤出，等於斷然放棄中國市場的龐大獲利。

根據英國媒體《衛報》（The Guardian）報導，WTA主席賽門（Steve Simon）指出，「我們正處於與中國關係與商業經營的十字路口，我們願意主動撤賽並處理隨之而來的複雜問題，因為這（彭帥的安全）肯定並業務更重要」

賽門強調，WTA要求公正、不妥協的調查「女性需要獲得尊重，而不是審查」。

報導指出，在過去10年來，中國一直是 WTA積極擴張的焦點，並在 2019 賽季舉辦了9場比賽，總共提供了3040萬美元（折合新台幣約84.5億）的獎金，佔WTA收入很大的一部分。

▲▼中國女子網球名將彭帥。（圖／翻攝自推特／@shen_shiwei）

▲中國推特上轉傳彭帥安全露面的照片，但是WTA等國際聲音多半不採信。（圖／翻攝自推特／@shen_shiwei）

隨著中國在人權問題上，面臨越來越大的壓力，越來越多人呼籲抵制即將舉行的北京冬奧，WTA 對如果在彭帥事件的立場堅持下去，就會比許多體育組織的表態更超前。

《衛報》訪問 中國體育內幕網（China Sports Insider）駐北京創辦人德雷爾（Mark Dreyer）表示， WTA對彭帥事件的回應可能反映了它對最終依賴中國市場所做的計算。

德雷爾分析，WTA過去10年來在中國市場進行大量投資；但新冠肺炎的大流行，中國官方取消所有國際賽事，WTA已學會在沒有中國市場下如何生存，長遠看來，很多人會觀察WTA後續效益，雖然不同聯賽有不同優先性，但隨著中國在世界各個地越來越站不住腳，中國最後反而會輸掉市場優勢。

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