南韓企業家超敢罵！連5天狂喊「討厭共產黨」辱華　不怕小粉紅拒買

▲鄭溶鎮與其母親李明熙。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新世界集團副會長鄭溶鎮（정용진）最近在自己的Instagram發文時附上Hashtag「#我討厭共產黨」（#난공산당이싫어요），此舉引來執政黨內部與財經界的擔憂，就連集團內的分公司都擔心產品恐遭中國人發起拒買運動，不過他還是不懼外界壓力，強調「反共民主精神」才是實現祖國統一、邁向自由世界的唯一道路。

根據《韓聯社》、《首爾經濟》報導，鄭溶鎮從本月15日起開始在Instagram發文時附上「我討厭共產黨」的Hashtag，相片中他手拿貌似紅色信用卡皮夾的手套、某披薩的白色紙盒，文中表示，「怎麼好像有共產黨的感覺QQ（ㅠㅠ），千萬別誤會！披薩是XX披薩」；豈料他所下的Hashtag卻引來部份支持執政黨的網友留言，質疑「難道中國人展開拒買新世界的運動也沒差嗎？」

而有部份媒體轉述報導鄭溶鎮「討厭共產黨」的言論，擔憂恐怕對新世界集團的股價造成影響、引起消費者們的反感後，鄭溶鎮更直接截圖某韓媒的文字報導畫面，在Instagram發文宣洩反共理念。

他表示，「貫徹實踐『反共民主精神』的愛國、愛民族，是我們生活的道路，是邁向自由世界的基礎。將光榮的統一祖國傳承給後世子孫，望向如此的未來，身為懷抱如此信念的勤勉國民，匯聚民族精氣、篳路藍縷寫下歷史新頁吧（我國小、國中、高中是這樣學的耶），我討厭共共（共產黨）！」

鄭溶鎮發表如此言論後，部份支持執政黨（共同民主黨）的論壇網友表示，「中國人發起運動具買新世界的產品也沒差嗎？」、「中國共產黨應該發起拒買新世界免稅店的運動」、「他如此誠懇地要求實施查稅，（中共）應該要予以回應啊」、「我感覺到你想要和習近平PK的意志」

此後，鄭溶鎮從17、18、19日在每一篇發文都會標出Hashtag，包括「討厭共產黨」，或是共產黨的綽號，表示自己「絕不退讓」（노빠구，No Back）。

《韓聯社》指出，鄭溶鎮身為新世界集團的領導高層，其言行一出後就連集團內都出現擔憂的聲浪，其胞妹鄭有慶（정유경）所掌管、囊括化妝品與時尚產業的Shinsegae International已打進中國市場，屆時若中國人發起拒買運動，恐怕會深受影響。

不過，新世界集團旗下南韓國內最大的零售商EMART（이마트，在中國時名為易買得）雖曾於1997年進入中國市場，然而在南韓朴槿惠政府同意美國在境內興建薩德系統後，受到北京當局「禁韓令」的影響，EMART全面退出中國市場。

▲南韓零售商「易買得」（EMART）因禁韓令而全面退出中國市場（圖／達志影像／newscom）

據悉，新世界集團與三星集團同樣都是南韓國內的大型財閥，且雙方具有姻親關係，鄭溶鎮的父親鄭在恩（정재은）為新世界集團、朝鮮飯店的名譽會長，而鄭在恩的父親（鄭溶鎮的祖父）為三星物產社長鄭商熙（정상희）；至於鄭溶鎮的母親則為新世界集團會長李明熙（이명희），李明熙為三星集團創辦人李秉喆的女兒、三星集團會長李健熙的胞妹。

另外，鄭溶鎮的前妻為南韓知名女演員高賢廷（고현정），兩人於1995年結婚、2003年離婚。高賢廷曾於2009年在MBC電視台歷史劇《善德女王》飾演美室璽主一砲而紅，其出眾的外貌與氣質、對精進演技的執著使其在演藝圈佔有一席之地，而近期在電視台tvN主演、Netflix播映的韓劇《妳的倒影》收視成績亮眼。

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