　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美跨黨派議員提「不歧視台灣法案」　力挺台灣加入國際貨幣基金

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲美跨黨派議員提「不歧視台灣法案」，力挺台灣加入國際貨幣基金。（圖／路透社）

中央社華盛頓20日綜合外電報導

美國共和黨眾議員龔薩雷茲（Anthony Gonzalez）19日宣布，他與民主黨眾議員格林（Al Green）共同提出「不歧視台灣法案」，推動台灣成為國際貨幣基金（IMF）正式會員。

龔薩雷茲19日發布新聞稿表示，他與格林重新提出「2021年不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act of 2021），要求美國尋求讓台灣成為IMF會員，並有意義參與IMF。

龔薩雷茲去年5月22日提出「2020年不歧視台灣法案」，推動台灣成為IMF的正式會員，並禁止中國增加在國際貨幣基金的份額（shareholding），直到台灣成為會員或是獲准有意義參與為止。 龔薩雷茲今年取得格林的支持後，再度提出法案。

他表示，美國將永遠力挺台灣，並支持台灣加入國際組織的努力。作為世界主要經濟體，台灣的加入對IMF十分重要，將能協助IMF達成目標，同時對抗中共對國際組織的威脅。

他很榮幸重新提出這項法案，讓台灣取得一席之地，對抗逐漸增長的中共極權政府威脅。

格林表示，IMF是致力確保全球經濟穩定的國際性組織，因此台灣的加入具有極大重要性。台灣經濟快速成長且多元，已然成為世界領先者，值得在IMF扮演角色。

他表示，這項法案將要求美國在IMF的代表，利用美國的聲量與投票權，支持台灣加入，並成為IMF正式會員。

龔薩雷茲在聲明中表示，台灣是世界第21大經濟體，外匯存底已超過4720億美元（約新台幣13兆元），超越巴西、印度和韓國。台灣加入IMF，將能參與經濟監督、貢獻資源，並分享從貧困邁向富強的成功經驗。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►SK-II青春露5.7折！不囤嗎？

ET快訊
新北校園驚傳偷拍　狼師「手機塞廁所縫」偷拍女學生、老師
快訊／淡水輕軌晚間驚傳遭「酒駕轎車」衝上
網認證「正妹數學老師」近況曝光　5天募到26萬元
「3大星座」有戀愛恐慌症　第一名戀愛就會梭哈所有
飲料含糖排行榜！看似健康的「它」竟比奶茶高
女星產後不到2個月宣布復工！「逆天身材」網驚呆
快訊／鄧佳華堅決離職　2大理由曝光！連千毅下令封殺：求償2千

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美跨黨派議員提「不歧視台灣法案」　力挺台灣加入國際貨幣基金

台灣代表處剛掛牌設立　美國提供立陶宛「166億出口信貸」

運鈔車大撒幣！民眾全下車「沿路撿錢」嗨翻　自拍PO網下場慘了

要未婚夫幫做家事…他秒被「吸塵器絆倒」摔斷腿！　妻：是陰謀？

範圍遠超出台海　CNN曝各國「悄悄軍事化」恐將亞洲變成火藥桶

中風尪、身障兒葬身火窟！2天後案情驚人反轉：竟是輕傷母放的火

13歲弟進產房「直擊親姐生產」　反應被讚爆！他表情崩壞意外紅了

日首相擠24坪公寓又怎樣！岸田文雄8年內資產「暴增2億」

這款變態「老不修」噁校長！他潛女廁藏鏡頭　偷拍小學師尿尿遭逮

首富馬斯克糗道歉！特斯拉app全球大當機　數百人車門打不開

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

重機「高速直插」白色名車慘死！　檢問和解意願...騎士父沈默未回

王瞳曾提：要不要先分開...艾成「想過放手」　「做人順其自然」曝房事超合：頻繁就是福！

羅志祥宣告復出歌壇！ 認「又老又胖」:真的快昏倒

御用級髮型師「免費剪檳榔西施」　幫修瀏海改造完直呼：蔡依林欸！

興奮二哈拖「熊貓」狂奔大陸商場 網友見布偶裝頭快斷笑：錢難賺

美跨黨派議員提「不歧視台灣法案」　力挺台灣加入國際貨幣基金

台灣代表處剛掛牌設立　美國提供立陶宛「166億出口信貸」

運鈔車大撒幣！民眾全下車「沿路撿錢」嗨翻　自拍PO網下場慘了

要未婚夫幫做家事…他秒被「吸塵器絆倒」摔斷腿！　妻：是陰謀？

範圍遠超出台海　CNN曝各國「悄悄軍事化」恐將亞洲變成火藥桶

中風尪、身障兒葬身火窟！2天後案情驚人反轉：竟是輕傷母放的火

13歲弟進產房「直擊親姐生產」　反應被讚爆！他表情崩壞意外紅了

日首相擠24坪公寓又怎樣！岸田文雄8年內資產「暴增2億」

這款變態「老不修」噁校長！他潛女廁藏鏡頭　偷拍小學師尿尿遭逮

首富馬斯克糗道歉！特斯拉app全球大當機　數百人車門打不開

兄弟打擊回溫近2戰6轟　林智勝再見轟打台灣大賽機率大增

翁章梁縣長北上力推阿里山高山茶、咖啡　嘉義商品買氣旺

酒駕轎車衝上淡水輕軌　卡在分隔石動彈不得…拖吊車即刻救援

新北校園驚傳偷拍！狼師「手機塞廁所縫」　偷拍女學生、老師

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！辭職推咖啡…5天募到26萬元

秋冬來學Jennie戴「帽子」！鐘形充滿少女感、毛帽搭運動服直接帥爆

謝霆鋒穿牛仔褲「輕鬆一字馬」！　軟Q筋骨看呆網：有什麼不會

陳建仁受邀立陶宛民主論壇演說　「台灣是民主的試金石」

公投倒數！民進黨辦百場說明會　爭輿論主導、喚醒民眾關心成效佳

新光盃熱門街舞大賽築夢者-國銓摘冠　力拚亞、奧運資格

國際熱門新聞

3姐弟吃完「同碗泡麵」後相繼死亡

新冠「零號病人」是華南市場女攤販

他擁真實34cm　曝「巨根歪歪」坐到痛爆

彭帥最新照片曝光！　「和小熊維尼同框合影」詭異甜笑

即／拜登照大腸鏡需麻醉　賀錦麗暫代總統職務

高官爽吃「灑鹽哥」金箔牛排　小販慘被傳喚

13歲弟進產房「直擊親姐生產」反應被讚爆

小室圭赴美第2天就爽泡酒吧！留真子獨守空閨

24歲女模曝屍路邊　疑與美A片皇帝有關

社長當男主拍無碼AV！號稱女優「未成年」吸金上億

拜登健檢結果出爐　「走路僵硬」原因首曝光！

首富糗道歉！特斯拉app當機　車門打不開

飲料疑被摻毒　19歲妹遭輪流性侵

中國偷建海外軍事基地　當地政府竟不知情

更多熱門

相關新聞

台灣代表處剛設立　美國提供立陶宛166億出口信貸

台灣代表處剛設立　美國提供立陶宛166億出口信貸

「駐立陶宛台灣代表處」於18日正式成立掛牌，並且開始運作，美國與立陶宛即將在下周，與美國進出口銀行簽署一項6億美元（折合新台幣166億元）的出口信貸協議。就在台灣代表處設立之後不久，中國隨即警告立陶宛「將採取一切必要性措施」。

運鈔車大撒幣　民眾「下車瘋撿」下場慘

運鈔車大撒幣　民眾「下車瘋撿」下場慘

首富糗道歉！特斯拉app當機　車門打不開

首富糗道歉！特斯拉app當機　車門打不開

彭帥失蹤！紐時呼籲審視「北京冬奧」合理性

彭帥失蹤！紐時呼籲審視「北京冬奧」合理性

彭帥消失驚呆全球體壇！關鍵時間點曝

彭帥消失驚呆全球體壇！關鍵時間點曝

關鍵字：

國際貨幣基金IMF不歧視台灣法案北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

LINE快更新「60元秒入袋」　網址曝光！

纏鬥2年！莉婭道歉Keanna：我搶了妳的老公

破萬負評全消失！百桂食品「4.1星滿血回歸」

視帝挽緋聞小三走紅毯　老婆獨上陣露乳開腰復仇

LINE免費貼圖來了！　8款快下載

3姐弟吃完「同碗泡麵」後相繼死亡

陸劇男神隱婚生娃認了！

檢問：願意和解嗎？撞C200騎士父沈默未回

捷運三鶯線灌漿突崩塌！疑多人遭活埋

斷開謝和弦1年…Keanna認愛新對象

羅志祥復出全網反應一面倒　曝跨年演出：請期待

鄧佳華堅決離職　連千毅求償2千萬

《木曜》正妹當邰智源面飆髒話！臉蛋曝光正翻

人妻遭家暴3年也不離婚：老公太帥了，我離不開他

應召女「閱蛋無數」　助大叔發現罹癌

更多

最夯影音

更多
重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡
謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面