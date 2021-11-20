台灣代表處剛掛牌設立　美國提供立陶宛「166億出口信貸」

▲立陶宛外交部藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8月就曾經通話，討論如何幫助立陶宛承受來自中國的壓力。（左圖／達志影像／美聯社／右圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

「駐立陶宛台灣代表處」於18日正式成立掛牌，並且開始運作，美國與立陶宛即將在下周，與美國進出口銀行簽署一項6億美元（折合新台幣166億元）的出口信貸協議。就在台灣代表處設立之後不久，中國隨即警告立陶宛「將採取一切必要性措施」。

根據《路透社》報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8月時與立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）通話，同意採取「雙邊協調行動」幫助立陶宛承受來自中國的壓力。

▲駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立。（圖／外交部提供）



藍斯柏吉斯18日接受《路透社》訪問時表示，「我們認為，與民主國家的經濟聯繫更加穩定和持久，它們以法治為基礎，因此更符合立陶宛的利益。」

中國外交部發言人趙立堅19日的例行記者會上說，「立方咎由自取，必將自食其果」。

立陶宛今年早些時候表示，將不再參與北京主導的與中歐國家的貿易集團。

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