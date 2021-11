運鈔車大撒幣！民眾全下車「沿路撿錢」嗨翻　自拍PO網下場慘了

▲ 運鈔車在高速公路上大撒幣,一對男女撿錢被捕。(圖/翻攝自Twitter)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國加州日前發生一起意外,一輛行駛在高速公路上的運鈔車車門突然打開,頓時紙鈔滿天飛,後車駕駛見狀一時興奮,紛紛下車狂撿,現已有二人因此被捕,其他試圖拿走紙鈔的民眾恐怕也將被追究責任。

綜合美媒報導,這起事件發生在聖地亞哥郡卡爾斯巴德的5號高速公路上,19日上午9時左右,一輛裝甲運鈔車車門在行駛中打開,大量現金沿路狂掉。許多駕駛因此停車撿錢,導致交通堵塞。加州公路巡警提到,運鈔車駕駛原先還努力想撿回鈔票,最後卻不得不開始記錄拿走鈔票的人。

An armored truck in San Diego spills cash all over the freewaypic.twitter.com/Oi63ChZW73