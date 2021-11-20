運鈔車大撒幣！民眾全下車「沿路撿錢」嗨翻　自拍PO網下場慘了

▲ 運鈔車在高速公路上大撒幣，一對男女撿錢被捕。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州日前發生一起意外，一輛行駛在高速公路上的運鈔車車門突然打開，頓時紙鈔滿天飛，後車駕駛見狀一時興奮，紛紛下車狂撿，現已有二人因此被捕，其他試圖拿走紙鈔的民眾恐怕也將被追究責任。

綜合美媒報導，這起事件發生在聖地亞哥郡卡爾斯巴德的5號高速公路上，19日上午9時左右，一輛裝甲運鈔車車門在行駛中打開，大量現金沿路狂掉。許多駕駛因此停車撿錢，導致交通堵塞。加州公路巡警提到，運鈔車駕駛原先還努力想撿回鈔票，最後卻不得不開始記錄拿走鈔票的人。

An armored truck in San Diego spills cash all over the freewaypic.twitter.com/Oi63ChZW73 — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) November 20, 2021

加州公路巡警中心說明，已有一名成年男子及一名成年女子因撿走鈔票被捕，且因他們被鎖在自己的車外，嚴重阻礙交通。警官馬丁（Curtis Martin）指出，「如果你在公路上找到錢，那不是你的，那是聯邦存款保險公司（FDIC）、這輛裝甲運鈔車和銀行的，必須歸還」，警方會用社群媒體上流傳的影片找到其他撿錢的民眾，呼籲人們盡快交還，但無法保證不會有罰則。

受困車陣中的駕駛費雪（Travis Fisher）拍下民眾狂撿鈔票的畫面，並向媒體表示，他起初以為是發生車禍，「我前面很多車都停下來，完全不動」，他被大卡車包圍，看不見前方，卻目睹一些卡車駕駛下車跑來跑去，「我看到那些東西在我周圍飄，才意識到那是錢。這太瘋狂了，到處都是鈔票海」，他估計至少有幾千美元。

警方約上午10時已經抵達現場，要求駕駛開下高速公路，並開始撿拾鈔票。當局正了解是什麼原因導致車門打開，讓鈔票從塑膠袋中飛出，加州公路巡警將與聯邦調查局（FBI）合作進一步調查。

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