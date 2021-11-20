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要未婚夫幫做家事…他秒被「吸塵器絆倒」摔斷腿！　妻：是陰謀？

▲▼他第一次做家事秒被「吸塵器絆倒」摔斷腿！　未婚妻超傻眼。（圖／翻攝自TikTok／bethanlewiswatling）

▲馬許被吸塵器絆倒摔下樓，腿直接骨折。（圖／翻攝自TikTok／bethanlewiswatling）

記者張方瑀／綜合報導

英國一名男子和未婚妻同居兩年以來，從未主動做過家事，而未婚妻終於忍不住，叫他拿著吸塵器上樓吸地，這也是他第一次嘗試做家事。沒想到他才剛上樓不久，就立刻傳來重摔的聲音，結果是他被吸塵器絆倒摔下樓，腿也因此骨折，還必須打上石膏6個星期。

根據《每日郵報》報導，現年26歲的馬許（Nathan Marsh）和24歲的未婚妻沃特林（Bethan Watling）同居近兩年，但這段時間他從未做過任何家事，直到最近才在未婚妻的「強烈要求下」第一次嘗試要用吸塵器吸地。

@bethanlewiswatling

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當時馬許扛著吸塵器到二樓後，突然傳來一陣巨響，沃特林說，當她走過去看時，發現馬許整個人躺在樓梯底，整個人跟吸塵管、電線纏在一起，原來是他上樓後被吸塵器絆倒，整個人直接摔下樓，「我以為他在耍陰謀，假裝受傷就不用做家事。」結果突然意識到，馬許是真的痛到站不起來才立刻打電話叫救護車。

但救護車抵達後，因為家中樓梯太過狹窄，導致救護人員無法將馬許抬出來，所以只好找來消防隊把馬許綁在一片木板上，再拆除一片窗戶把他搬出來。後來馬許因為腿部骨折，在醫院住了4個星期，並打上石膏6個星期才康復。

沃特林表示，這件事並沒有讓馬許逃過做家事，「他很擅長洗碗，現在他每天的工作就是洗碗，當然我不會再讓他上樓打掃。」

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