首富馬斯克糗道歉！特斯拉app全球大當機　數百人車門打不開

▲全球首富馬斯克(Elon Musk)日前在推特上公開向車主道歉。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

電動車龍頭特斯拉先前才剛更新完畢、推出新功能的Tesla app傳出當機,包含美國、加拿大、歐洲與亞洲等地的車主都受到影響,而無法透過手機連線來解鎖車門。一名南韓車主在推特發文直接tag執行長馬斯克(Elon Musk),要他盡快解決這項「全球性問題」。

根據路透社報導,據監測網站Downdetector數據顯示,大約500多名用戶在美東時間19日下午4時40分回傳了Tesla app的故障報告,一名南韓車主更在推特上直接點名馬斯克表示,他在首爾利用iOS版本的Tesla app連線Model 3時,跳出500次伺服器錯誤,「看來是個全球性的問題。」儘管語帶誇飾,他仍成功釣出本尊,馬斯克在3分鐘內就回覆推文稱,「正在確認中……」。

Should be coming back online now. Looks like we may have accidentally increased verbosity of network traffic.



Apologies, we will take measures to ensure this doesn’t happen again.