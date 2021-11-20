轉發彭帥逗貓照！《環時》總編胡錫進：她自由在家　很快會公開露面

▲中國女子網球名將彭帥。（圖／翻攝自推特／@shen_shiwei）



記者張方瑀／綜合報導

中國女子網球名將彭帥自曝性侵醜聞之後行蹤成謎，包含網壇、美國白宮、聯合國等都相當關切。中國央視記者19日深夜突在推特貼出彭帥的近期拍攝的照片，就連官媒《環球時報》總編輯胡錫進也在20日中午轉貼此文表示，這的確是最近拍下的照片，而彭帥很快就會公開露面。

I confirmed through my own sources today that these photos are indeed Peng Shuai's current state. In the past few days, she stayed in her own home freely and she didn't want to be disturbed. She will show up in public and participate in some activities soon. https://t.co/VGLt6qoOOh — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021

根據《路透社》報導，胡錫進20日中午左右，在推特轉發彭帥近況照的貼文，並表示自己已透過私人管道取得消息，這幾張照片確實是彭帥現在的樣子，「在過去幾天裡，她自由自在地待在自己的家中，不想被外界打擾，她很快就會出現在公眾面前，參加一些活動。」

中國《央視》國際部門《環球電視網》（CGTN）記者沈詩偉，在推特上用英文寫道「彭帥的微信朋友圈剛剛發布了三張最新照片，並表示『週末快樂』。她的朋友分享了這三張照片和彭的微信朋友圈截圖。」但這些照片出現引起網友討論，跟先前曝光的電郵一樣，許多人都認為內容不單純，懷疑可能又是中共當局另一場大外宣。

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