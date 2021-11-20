轉發彭帥逗貓照！《環時》總編胡錫進：她自由在家　很快會公開露面

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轉發彭帥逗貓照！環時總編胡錫進：她自由待在家　很快就會公開露面

▲▼中國女子網球名將彭帥。（圖／翻攝自推特／@shen_shiwei）

▲中國女子網球名將彭帥。（圖／翻攝自推特／@shen_shiwei）

記者張方瑀／綜合報導

中國女子網球名將彭帥自曝性侵醜聞之後行蹤成謎，包含網壇、美國白宮、聯合國等都相當關切。中國央視記者19日深夜突在推特貼出彭帥的近期拍攝的照片，就連官媒《環球時報》總編輯胡錫進也在20日中午轉貼此文表示，這的確是最近拍下的照片，而彭帥很快就會公開露面。

根據《路透社》報導，胡錫進20日中午左右，在推特轉發彭帥近況照的貼文，並表示自己已透過私人管道取得消息，這幾張照片確實是彭帥現在的樣子，「在過去幾天裡，她自由自在地待在自己的家中，不想被外界打擾，她很快就會出現在公眾面前，參加一些活動。」

中國《央視》國際部門《環球電視網》（CGTN）記者沈詩偉，在推特上用英文寫道「彭帥的微信朋友圈剛剛發布了三張最新照片，並表示『週末快樂』。她的朋友分享了這三張照片和彭的微信朋友圈截圖。」但這些照片出現引起網友討論，跟先前曝光的電郵一樣，許多人都認為內容不單純，懷疑可能又是中共當局另一場大外宣。

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