印度南部雨彈狂炸！「百人被沖走」至少17死　民眾爬車頂求生

▲ 印度南部暴雨成災。（圖／Kadapa Police）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度東南部安得拉邦連日暴雨，部分地區雨量高達200毫米，截至20日至少有17人因洪災喪命，100多人被沖走，出動空軍直升機、救災應變部隊搜救，但仍有至少數十人受困。印度總理莫迪（Narendra Modi）已和安得拉邦首長芮迪（YS Jagan Mohan Reddy）通話了解情況，承諾提供幫助。

17 Dead, Over 100 Missing After Heavy Rain In Andhra Pradesh via @freevoice77 https://t.co/2uDUSPEQLu pic.twitter.com/9Wz7iFxqtA — Free Voice (@freevoice77) November 20, 2021

安得拉邦卡達帕地區（Kadapa）洪水導致3輛公車被困，乘客、駕駛和售票員奮力趴上車頂。部分民眾在當地居民協助下脫困，但仍有30人被沖走。救援人員已經打撈出12具屍體，正持續搜索失聯的18人。

河水和溪水暴漲引發巨洪，導致部分道路封閉，車輛被沖走。位於雷尼貢塔的蒂魯帕蒂國際機場（Tirupati International Airport）19日雖重新開放，知名神廟所在地蒂魯瑪拉山（Tirumala Hills）二條對外道路仍維持關閉。通往蒂魯瑪拉的階梯受到嚴重破壞，暫不開放朝聖者進入。首長已下令當地官員，為受困山上的朝聖者安排免費食宿。

#APPolice Rescue Operations:

10 people stranded in Chitravathi river, #Anantapur District were Airlifted & #Rescue d with the help of #IndianAirforce chopper.

NDRF,SDRF,Fire,Revenue Depts & Swimmers also participated in the operation.

Special thanks to @IAF_MCC for saving lives. pic.twitter.com/HUpHRoUXrT — Andhra Pradesh Police (@APPOLICE100) November 19, 2021

另外，卡達帕的拉傑姆普特（Rajampeta）至少5人因奇耶魯河（Cheyyeru River）氾濫而身亡，還有12人失蹤。鄰近的阿納恩塔普爾（Anantapuramu）契特拉瓦提河（Chitravathi River）則有10人受困，所幸全數獲救。

印度空軍、災害應變部隊（SDRF）及消防人員累計已救出數十名受困民眾，卡達帕開放33座救濟營，共收留1200人。首長已經下令，加快救援行動及救濟措施。

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