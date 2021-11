印度南部雨彈狂炸！「百人被沖走」至少17死　民眾爬車頂求生

▲ 印度南部暴雨成災。(圖/Kadapa Police)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度東南部安得拉邦連日暴雨,部分地區雨量高達200毫米,截至20日至少有17人因洪災喪命,100多人被沖走,出動空軍直升機、救災應變部隊搜救,但仍有至少數十人受困。印度總理莫迪(Narendra Modi)已和安得拉邦首長芮迪(YS Jagan Mohan Reddy)通話了解情況,承諾提供幫助。

17 Dead, Over 100 Missing After Heavy Rain In Andhra Pradesh via @freevoice77 https://t.co/2uDUSPEQLu pic.twitter.com/9Wz7iFxqtA

安得拉邦卡達帕地區(Kadapa)洪水導致3輛公車被困,乘客、駕駛和售票員奮力趴上車頂。部分民眾在當地居民協助下脫困,但仍有30人被沖走。救援人員已經打撈出12具屍體,正持續搜索失聯的18人。

河水和溪水暴漲引發巨洪,導致部分道路封閉,車輛被沖走。位於雷尼貢塔的蒂魯帕蒂國際機場(Tirupati International Airport)19日雖重新開放,知名神廟所在地蒂魯瑪拉山(Tirumala Hills)二條對外道路仍維持關閉。通往蒂魯瑪拉的階梯受到嚴重破壞,暫不開放朝聖者進入。首長已下令當地官員,為受困山上的朝聖者安排免費食宿。

#APPolice Rescue Operations:

10 people stranded in Chitravathi river, #Anantapur District were Airlifted & #Rescue d with the help of #IndianAirforce chopper.

NDRF,SDRF,Fire,Revenue Depts & Swimmers also participated in the operation.

Special thanks to @IAF_MCC for saving lives. pic.twitter.com/HUpHRoUXrT