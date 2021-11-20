　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度南部雨彈狂炸！「百人被沖走」至少17死　民眾爬車頂求生

▲▼ 印度南部暴雨成災。（圖／Kadapa Police）

▲ 印度南部暴雨成災。（圖／Kadapa Police）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度東南部安得拉邦連日暴雨，部分地區雨量高達200毫米，截至20日至少有17人因洪災喪命，100多人被沖走，出動空軍直升機、救災應變部隊搜救，但仍有至少數十人受困。印度總理莫迪（Narendra Modi）已和安得拉邦首長芮迪（YS Jagan Mohan Reddy）通話了解情況，承諾提供幫助。

安得拉邦卡達帕地區（Kadapa）洪水導致3輛公車被困，乘客、駕駛和售票員奮力趴上車頂。部分民眾在當地居民協助下脫困，但仍有30人被沖走。救援人員已經打撈出12具屍體，正持續搜索失聯的18人。

河水和溪水暴漲引發巨洪，導致部分道路封閉，車輛被沖走。位於雷尼貢塔的蒂魯帕蒂國際機場（Tirupati International Airport）19日雖重新開放，知名神廟所在地蒂魯瑪拉山（Tirumala Hills）二條對外道路仍維持關閉。通往蒂魯瑪拉的階梯受到嚴重破壞，暫不開放朝聖者進入。首長已下令當地官員，為受困山上的朝聖者安排免費食宿。

另外，卡達帕的拉傑姆普特（Rajampeta）至少5人因奇耶魯河（Cheyyeru River）氾濫而身亡，還有12人失蹤。鄰近的阿納恩塔普爾（Anantapuramu）契特拉瓦提河（Chitravathi River）則有10人受困，所幸全數獲救。

印度空軍、災害應變部隊（SDRF）及消防人員累計已救出數十名受困民眾，卡達帕開放33座救濟營，共收留1200人。首長已經下令，加快救援行動及救濟措施。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►SK-II青春露5.7折！不囤嗎？

ET快訊
《新仙劍奇俠傳》3正妹選角曝！　「李逍遙顏值」網哭了
超噁！女員工朝蛋糕「吐煙」　知名甜點店道歉：可退款
快訊／警棍被搶痛毆！　基隆警滿頭血昏迷
三鶯線「爆模」釀3死！工地負責人出面回應了
三鶯線倒塌3死！他抓鋼筋「死裡逃生」還原現場
LINE免費貼圖來了！　8款限時下載
快訊／三鶯線倒塌3死　侯友宜：立即停工究責

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

夜店飲料疑被摻毒　19歲妹「一喝昏迷」慘遭2陌生男輪流性侵

日首相擠24坪公寓又怎樣！岸田文雄8年內資產「暴增2億」

彭帥失蹤惹眾怒！紐時籲IOC應審視「北京冬奧」合理性　3國考慮抵制

印度南部雨彈狂炸！「百人被沖走」至少17死　民眾爬車頂求生

找素人拍無碼AV　花1.2萬自己當男主！謊稱女優「未成年」吸金上億

彭帥消失驚呆全球體壇！國際女網硬起來發聲...關鍵時間點曝光

新冠「零號病人」是華南市場女攤販！　最新研究：起源是活體動物

24歲女模離奇曝屍路邊！　生前最後行蹤竟和美國「A片皇帝」有關

千萬藍寶堅尼鑲200萬顆鑽石　慘被撞成廢鐵！炫富正妹懸賞追真相

南韓政權輪替成定局？尹錫悅支持度大勝李在明11%　敲響執政黨警鐘

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

重機「高速直插」白色名車慘死！　檢問和解意願...騎士父沈默未回

王瞳曾提：要不要先分開...艾成「想過放手」　「做人順其自然」曝房事超合：頻繁就是福！

御用級髮型師「免費剪檳榔西施」　幫修瀏海改造完直呼：蔡依林欸！

羅志祥宣告復出歌壇！ 認「又老又胖」:真的快昏倒

興奮二哈拖「熊貓」狂奔大陸商場 網友見布偶裝頭快斷笑：錢難賺

夜店飲料疑被摻毒　19歲妹「一喝昏迷」慘遭2陌生男輪流性侵

日首相擠24坪公寓又怎樣！岸田文雄8年內資產「暴增2億」

彭帥失蹤惹眾怒！紐時籲IOC應審視「北京冬奧」合理性　3國考慮抵制

印度南部雨彈狂炸！「百人被沖走」至少17死　民眾爬車頂求生

找素人拍無碼AV　花1.2萬自己當男主！謊稱女優「未成年」吸金上億

彭帥消失驚呆全球體壇！國際女網硬起來發聲...關鍵時間點曝光

新冠「零號病人」是華南市場女攤販！　最新研究：起源是活體動物

24歲女模離奇曝屍路邊！　生前最後行蹤竟和美國「A片皇帝」有關

千萬藍寶堅尼鑲200萬顆鑽石　慘被撞成廢鐵！炫富正妹懸賞追真相

南韓政權輪替成定局？尹錫悅支持度大勝李在明11%　敲響執政黨警鐘

修法後條件更優！台塑集團總部都更重新遞件　預估2030年興建完成

照片騙很大！仙人跳坑宅男逼簽500萬本票　正妹原來長這樣

金馬專訪／罹癌妻切乳房老公不再碰　林嘉欣心疼置入《美國女孩》

咖啡期貨今年來上漲八成！統一董座掛保證：星巴克不會漲

夜店飲料疑被摻毒　19歲妹「一喝昏迷」慘遭2陌生男輪流性侵

國民姐夫變能量小子　吳永盛：用100分的力量打每一戰

家樂福之爭「持股40%」　統一老董喊話：我們有優先權

日首相擠24坪公寓又怎樣！岸田文雄8年內資產「暴增2億」

最快明年1月底展開第三劑！莊人祥：月底討論優先順序

金曲培訓班學員海選　豐富多元展現令人印象深刻

華南7姬「脫光火辣桌曆」外流　母公司急喊卡：全下架紙本停印

國際熱門新聞

他擁真實34cm　曝「巨根歪歪」坐到痛爆

新冠「零號病人」是華南市場女攤販

彭帥最新照片曝光！　「和小熊維尼同框合影」詭異甜笑

即／拜登照大腸鏡需麻醉　賀錦麗暫代總統職務

3姐弟吃完「同碗泡麵」後相繼死亡

高官爽吃「灑鹽哥」金箔牛排　小販慘被傳喚

小室圭赴美第2天就爽泡酒吧！留真子獨守空閨

拜登健檢結果出爐　「走路僵硬」原因首曝光！

是否跟進奧地利全國封城？　德國：不排除可能性

連續4年簽同號碼　男中樂透千萬頭獎

中國偷建海外軍事基地　當地政府竟不知情

24歲女模曝屍路邊　疑與美A片皇帝有關

奧地利宣布：下周一起「全國封鎖」

8m高貨架突崩塌！員工神閃避卻被「第二波」滅頂

更多熱門

相關新聞

毒液能殺死20人　3蛇纏繞同顆樹

毒液能殺死20人　3蛇纏繞同顆樹

眼鏡王蛇是地球上最毒的蛇之一，體長甚至可達到5.06公尺。近日印度西部梅爾加持老虎保護區的一位嚮導就分享了一段眼鏡王蛇的罕見影片，只見3隻黑壓壓的眼鏡王蛇相互纏繞在一棵樹上，並舉起蛇頭發出嘶嘶聲，更前後微微晃動的環看四周，一副在尋找什麼似的，雄赳赳氣昂昂的模樣令許多網友看了嘖嘖稱奇。

印度批准2千萬劑Novavax疫苗出口至印尼

印度批准2千萬劑Novavax疫苗出口至印尼

印度水牛中邪拒絕被擠奶！警用1招解決難題

印度水牛中邪拒絕被擠奶！警用1招解決難題

印度首都空汙「慘變大型毒氣室」PM2.5超標17倍

印度首都空汙「慘變大型毒氣室」PM2.5超標17倍

快訊／印度返台女「今再PCR又變陰性」

快訊／印度返台女「今再PCR又變陰性」

關鍵字：

印度洪災

讀者迴響

熱門新聞

LINE快更新「60元秒入袋」　網址曝光！

纏鬥2年！莉婭道歉Keanna：我搶了妳的老公

視帝挽緋聞小三走紅毯　老婆獨上陣露乳開腰復仇

檢問：願意和解嗎？撞C200騎士父沈默未回

破萬負評全消失！百桂食品「4.1星滿血回歸」

陸劇男神隱婚生娃認了！

捷運三鶯線灌漿突崩塌！疑多人遭活埋

男大生重機環島亡　友崩潰：他平常覺得突加速危險

《木曜》正妹當邰智源面飆髒話！臉蛋曝光正翻

應召女「閱蛋無數」　助大叔發現罹癌

毛加恩老婆劇痛緊急剖腹產！6個月胎兒救不回：天堂見

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

迪麗熱巴穿禮服正翻！紅毯工作人員「盯到呆住」

他擁真實34cm　曝「巨根歪歪」坐到痛爆

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

更多

最夯影音

更多
重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡
謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面