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新冠「零號病人」是華南市場女攤販！　最新研究：起源是活體動物

▲▼武漢華南海鮮批發市場。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢華南海鮮批發市場。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐全球近兩年，關於新冠病毒的起源至今未釐清。美國權威學術期刊《科學》（Science）最新研究指出，新冠肺炎的「零號病人」並非外界所傳的男性會計，而是在華南海鮮市場的女攤商，而大多數的初期病例都和市場一偶關，尤其是與被關在市場西邊籠中的浣熊有關，證實了新冠肺炎疫情是來自活體動物市場而非實驗室。

根據《路透社》報導，美國亞利桑那大學生態及生物演化學系教授沃洛貝（Michael Worobey）在《科學》期刊發表文章指出，新冠零號病人並非外界所說，在2019年12月8日發病的41歲陳姓會計，由於世界衛生組織（WHO）登錄的資料時序錯誤，陳姓會計的發病日期應是12月16日，而首名確診病患應是在華南海鮮市場女攤商魏桂賢（Wei Guixian，音譯）。

沃洛貝表示，魏桂賢在12月10日開始出現不適，11日就轉為重症，時間早於陳姓會計。他也指出，武漢當局在12月30日示警醫療單位注意華南市場相關的病患前，武漢市中心醫院和湖北省新華醫院就出現各7名隨後證實染疫的病患，其中各有4名和華南市場有關，「若說疫情不是從市場爆發，那很難說得過去。」

▲▼世界衛生組織（WHO）調查小組前往華南海鮮市場。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界衛生組織（WHO）調查小組前往華南海鮮市場。（圖／達志影像／美聯社）

沃洛貝在文章中指出，大多數到過華南市場的早期病患都去過有賣活體貉、狸的攤位，特別是與被關在市場西邊籠中的浣熊有關，這類動物會帶冠狀病毒，「這為活禽市場是疫情起源提供有力證據。」

目前對於新冠病毒的來源是自然環境，還是從實驗室外洩的說法仍各有支持者。事實上，沃洛貝先前對後者持保留態度，他甚至是今年5月投書「科學雜誌」要求調查實驗室意外導致疫情爆發的18位聯名科學家之一，如今卻改變態度，認為病毒是來自活體動物。

沃洛比說，「我現在看來，把病毒想成來自武漢病毒實驗室的的說法荒謬可笑，幾乎去過華南市場的人都難逃新冠病毒魔掌。」不過，儘管沃洛比認為病毒非實驗室外洩，但仍批評中國大陸政府未提供重要溯源證據，相關資料也不夠透明。

哥倫比亞大學梅爾曼公共衛生學院的病毒學家利普金（Ian Lipkin）則支持沃洛比的論點，「她依靠數據完成了資料重塑，這絕對是一個合理的假設，但我認為我們永遠不會知道究竟發生了什麼，因為已經過去了兩年，事實依然模糊。」

►美情報單位：新冠病毒並非「生化武器」　缺初期資料溯源困難
►WHO新專家小組納入「中國科學家」！能否入境大陸調查成未知數
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