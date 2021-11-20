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泰唔士報：英國首相考慮抵制北京冬奧　外交大臣態度強硬

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生（Boris Johnson）正積極考慮是否要抵制2022年北京冬季奧運。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

才傳出美國拜登政府有意抵制北京冬奧，英媒獨家消息就指出，英國首相強生也有意跟進抵制，目前政府內部正在積極討論，就連外交大臣都非常支持。

英國《泰唔士報》（the Times）指出，英國首相強生（Boris Johnson）正積極考慮是否要抵制將在2022年2月舉辦的北京冬季奧運，外交大臣特拉斯（Liz Truss）也相當支持，且態度比前外交大臣拉布（Dominic Raab）還要更加強硬。

此外，英國外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）、前保守黨黨魁史密斯（Sir Iain Duncan Smith）等5位國會議員17日晚間也致信強生，呼籲他對冬奧展開全面抵制，禁止任何官員出席。但首相官邸態度相對保守，強生曾排除了運動員不參加冬奧的可能性，不會進行全面抵制，而可能的另外一個選項就是，部長級的官員不會到場，而是讓駐華大使出席。

美國總統拜登（Joe Biden）日前在白宮會晤加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）時，被媒體問到是否考慮外交抵制北京冬奧時表示，「正在考慮此事。」日本首相岸田文雄19日提到，每個國家都有各自的立場與想法，日本將會站在日本的立場來思考後續行動，目前尚未決定將如何對應。

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