這款變態「老不修」噁校長！他潛女廁藏鏡頭　偷拍小學師尿尿遭逮

▲校長A某將攝錄鏡頭藏在衛生紙箱的熊貓眼處，使被害女性在如廁時根本不易發現。（圖／京畿教師勞動組合）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道安養市一名57歲的變態國小校長A某，疑似涉嫌在校園內女廁安裝小型攝錄鏡頭，偷拍女性教職員與學生脫褲如廁的畫面，其淫行被一名女教職員發現後才東窗事發，雖然他曾一度否認偷拍的舉動帶有「性方面的意圖」，但最後才向警方坦承一切，昨（19）日遭到法院羈押起訴。

根據《韓聯社》，南韓水原地檢安養支廳19日表示，以依據涉嫌違反性暴力犯罪處罰特別法，將腦袋被精蟲占據的變態國小校長A某羈押起訴。報導指出，A某最近進入校園內女教職員廁所，在馬桶旁的衛生紙箱內藏2至4公分大的小型錄影鏡頭，並透過自己的智慧型手機偷拍被害女性如廁的畫面。

一名女性教職員上廁所時在馬桶附近意外發現到小型鏡頭的存在，嚇得立刻向校方申訴。警方發現校方接獲申訴後，卻對此事的處理態度異常消極，在經過與A某的面談後，才終於確定校長A某就是偷裝攝錄鏡頭的淫魔，當場將他緊急逮捕。

警方在A某的手機內，發現該名女性教職員6個裸體影片檔案，以及其中3張從影片擷取的圖片。在警方辦案初期，A某曾矢口否認，表示自己裝設錄影鏡頭並未帶有關於性的意圖，在之後的調查下才終於坦承一切。

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