美國CDC批准加強針！開放成年人施打「輝瑞、莫德納」　盼減緩疫情

▲美國CDC同意18歲以上成年人選擇輝瑞、莫德納做為第3劑。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國新冠肺炎疫情原本逐漸趨緩，10月25日的單日新增病例為6.9萬例，為這幾個月以來的最低點，然而隨著冬季逐漸來臨，疫情又開始升溫，當地時間18日甚至激增9.6萬例，7天以來平均上升40%。為此，美國疾病管制與預防中心（CDC）正式授權，任何18歲以上成年人接種第3劑「加強針」，可選擇輝瑞（BNT）或莫德納。

根據美媒《華盛頓郵報》，美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）於當地時間19日接受了該機構獨立專家的建議，正式簽署文件同意美國已接種2劑（完全接種）的18歲以上成年人追加施打選擇輝瑞或莫德納疫苗，不過須與第2劑間隔至少6個月以上。

美國CDC表示，建議50歲以上或具高染疫、重症風險人士接種輝瑞或莫德納做為第3劑的疫苗，而18至49歲者可視個人情況來做選擇。美國聯邦衛生官員希望，第3劑「加強針」政策的普及，能夠促使數百萬人在旅行或與親朋好友度假前接種疫苗。

瓦倫斯基在聲明中表示，「加強針被證實的確能安全提升對民眾的保護效力，抵抗突破性感染與重症的發生，因此成為我們在迎接冬季與假期時提升防護效力的重要工具。」

據悉，疫苗保護效力隨時間推移而下降在各國是普遍發生的現象，即便完整接種2劑疫苗也可能還是會發生突破性感染，美國雖有將近2億人口完整接種疫苗，然而近期疫情卻還是有升溫現象。

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