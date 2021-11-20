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白宮印太事務官：美國加強與夥伴關係　令中國感到「焦心」

▲▼拜習會。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 此次拜習會並未取得具體成果。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登與中國國家主席習近平16日舉行視訊峰會，被指為改善美中關係重要契機。但白宮官員透露，美國擴大與夥伴的合作關係，正令中國感到「焦心」（heartburn），習近平也在拜習會上向拜登明確表示，華府加強與盟友關係的努力代表著冷戰思維。

《路透社》報導，白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）19日向美國和平研究所（USIP）說明，美國、日本、印度及澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）旨在擴大合作，日本已同意在2022年將主辦四方會議。而美國、英國同意幫助澳洲建造核潛艇的三方安全聯盟AUKUS是一種「開放結構」（open architecture），預料未來將有更多亞洲、歐洲國家加入。

他將中國稱為現代最大軍事力量之一，AUKUS便是為應對中國軍力增強，而印度、越南都是美國未來區域戰略關鍵夥伴，認為有必要擴大在經濟上參與亞洲事務，也將聚焦科技領域，尤其是AI人工智慧，以及一系列少邊（mini-lateral）與多邊接觸。

坎貝爾指出，習近平在本周的拜習會上「已經明確表明，美國正進行的一些事讓中國有些焦心。我認為當務之急是加強並提振我們的雙邊安全聯盟，而習主席明確表示，從中國角度看來，他們會將此形容為冷戰思維。」他也提到，此次拜習會旨在「初步對話」，但未提及再度舉行峰會的可能性。

美國始終對中國擴張核武及導彈能力感到憂心，也極力說服北京參加軍備控制談判。坎貝爾透露，拜習會以後，雙方很可能正處於此類討論的早期階段，「應該這麼說，習主席表示，他們至少會『參與』討論。他們可能會先確認誰是進行這種討論的適當人選，包括軍事人員，可能也包括我們政府的其他部門。」

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