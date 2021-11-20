美發現中國秘密興建海外軍事基地　當地政府竟不知情

▲美國情報當局在阿拉伯聯合大公國的哈里發港（Khalifa Port）的衛星照片中發現，中國在此秘密進行軍事建設。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

中國再掀軍事活動爭議！《華爾街日報》19日報導，至少1年的密切關注下，美國情報機構今年春季透過衛星照片發現，中國在阿拉伯聯合大公國（下稱阿聯）一處商業港口秘密興建軍事基地，而阿聯政府竟然對此毫不知情。美方介入後，工程建設最近已經暫停。

根據CNN報導，波斯灣商業港口「哈里發港」（Khalifa Port）距離阿聯首都阿布達比的市中心僅80公里，在美國情報單位發現，中國遠洋海運集團（COSCO）在港內的一項貨櫃場正進行可疑工程，推測深挖地基可能將興建樓房，且為了防止審查，工地上方還蓋著遮蔽物，更重要的是，這項工程可能涉及軍事用途。

據2名知情人士透露，美方曾觀察到偽裝成商船的船隻進入港口，而該船通常是中國解放軍用於收集訊號情報的型號，緊急與阿聯當局聯繫後，發現阿聯對這項軍事活動並不知情，僅認為是純粹的商業活動。阿聯駐美大使館發言人聲明，阿聯從未有過任何協議、計畫、談判或意圖接納中國軍事基地與任何形式的前哨基地。中國駐美大使館並未做出回應。

報導稱，阿聯是美國在中東最親密的盟友之一，美方高級官員與國會議員自春季以來，持續透過外交手段接觸並說服阿聯政府關閉中國此項建設，甚至警告可能危及美國向阿聯提供先進戰機與彈藥的23億美元軍售。為此，美國總統拜登與阿布達比王儲穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed）在5月與8月兩度直接通話，談話中吐露美國擔心中國的活動會對雙方夥伴關係產生不利影響。

美國資深議員、參院軍委會共和黨領袖殷荷菲（Jim Inhofe）6月訪問阿聯期間也與穆罕默德討論了這項中國建設，還發文稱雙方討論了對中國在中東的軍事活動的共同關切。而9月下旬，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與白宮中東事務協調官麥格克（Brett McGurk）親自前往阿聯向穆罕默德展示了美國情報當局掌握的細節。

知情人士稱，「據了解，我們已經成功說服阿聯關閉這項建設，但這仍是一個活生生的問題。」CNN指出，中國持續尋求在全球的前哨基地開發商業港口，此前，中國已在巴基斯坦與斯里蘭卡開發商港，並於2017年在非洲東北部的吉布地建立首個海外軍事基地。美國官員認為，這顯然是在為軍事進駐建立一個立足點。前川普政府與拜登政府都曾試圖向阿聯施壓，要求停止由中國航運集團營運的港口建設計畫。

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