杜特蒂精神導師涉「性販運」　在美國遭起訴

▲奎博洛伊（Apollo Quiboloy）是菲律賓教會「耶穌基督的王國」（KOJC）創始人，也是總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的友人和精神導師。（圖／達志影像／美聯社）



中央社記者陳妍君馬尼拉19日專電

美國司法部18日表示，菲律賓大型教會領袖奎博洛伊涉嫌以「永恆的詛咒」為威脅，脅迫未成年少女和年輕女性跟他發生性關係，遭聯邦大陪審團以性販運罪名起訴。

奎博洛伊（Apollo Quiboloy）現年71歲，是菲律賓教會「耶穌基督的王國」（KOJC）創始人，也是總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的友人和精神導師。

菲國總統代理發言人諾格拉利斯（Karlo Nograles）今天被問到奎博洛伊是否仍將是杜特蒂的精神導師，他表示：「我們會等總統對此發表聲明。這是新的事態發展，我們讓杜特蒂總統來發言。」

菲律賓新聞社（PNA）和有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）等媒體報導，美國司法部表示，奎博洛伊與另外兩名教會高層丹丹（Teresita Dandan）和薩立納斯（Felina Salinas）遭指控參與以暴力、詐欺和脅迫手段進行性販運（sex trafficking）以及兒童性販運。

起訴書寫道：「3名被告涉嫌招募年約12到25歲的女性，擔任奎博洛伊的私人助理。」

起訴書中說，被害人被要求為奎博洛伊準備餐點、清掃住所、為他按摩，並在值「夜班」時跟他發生性關係。

菲律賓新聞社報導，奎博洛伊尚未對此發表聲明。

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