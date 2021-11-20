菲律賓將台灣列入「綠色名單」　完整接種疫苗旅客免隔離入境

▲菲律賓宣布包含台灣在內的45國可免隔離入境，圖為觀光勝地長灘島。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

菲律賓觀光部19日宣布，即將重新開放觀光客入境，其中包括台灣在內的45個疫情低風險國家，被列為「綠色名單」，只要完整接種疫苗之後，就可以享有免隔離入境的待遇。

根據《國家報》（The National）報導，菲律賓「綠色名單」上的45個國家的入境豁免規定，將在25日生效。

▲菲律賓公布綠色清單，台灣也入列。（圖／翻攝自Philippines international agency task force）



菲律賓觀光部長浦耶特（Bernadette Romulo-Puyat）指出，原則上已經同意來自綠色名單國家，且已完整接種疫苗的旅客入境，相關細節已在進行最後確認。

▲菲律賓觀光部長浦耶特（Bernadette Romulo-Puyat）表示，細節已在進行確認。（圖／翻攝自Instagram／Berna Romulo Puyat）



浦耶特表示 「允許來自大多數人口接種疫苗，且感染率低的綠色國家或地區的遊客，這將極大地幫助我們恢復就業機會，同樣也有助於提振消費者信心，對我們國內GDP 增長可以產生重大貢獻」。

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