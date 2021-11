無視8.5hrs演講阻擋！美眾院通過《重建美好未來》48.7兆法案

▲美國民主黨眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)。(圖/路透)



記者鄒鎮宇/綜合報導

美國眾議院19日通過《重建美好未來》(Build Back Better)法案。眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)宣布通過算1.75兆美元(約新台幣48.7兆元)的總預算,內容包括免費的學前教育、應對氣候變化等,是美國史上最大規模的對抗氣候變遷計畫。

綜合外媒報導,《重建美好未來》法案本預計18日進行表決,但眾議院少數黨領袖、共和黨眾議員麥卡錫(Kevin McCarthy)刻意演講8.5小時,將表時間延到週五。

.@SpeakerPelosi: "The Build Back Better Bill is passed."



The House of Representatives passes President Biden's Social Spending Plan. The bill goes now to the U.S. Senate. pic.twitter.com/zxTxPCPz70