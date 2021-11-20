無視8.5hrs演講阻擋！美眾院通過《重建美好未來》48.7兆法案

▲美國民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國眾議院19日通過《重建美好未來》（Build Back Better）法案。眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）宣布通過算1.75兆美元（約新台幣48.7兆元）的總預算，內容包括免費的學前教育、應對氣候變化等，是美國史上最大規模的對抗氣候變遷計畫。

綜合外媒報導，《重建美好未來》法案本預計18日進行表決，但眾議院少數黨領袖、共和黨眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）刻意演講8.5小時，將表時間延到週五。

.@SpeakerPelosi: "The Build Back Better Bill is passed."



The House of Representatives passes President Biden's Social Spending Plan. The bill goes now to the U.S. Senate. pic.twitter.com/zxTxPCPz70 — CSPAN (@cspan) November 19, 2021

該立法最重以220票對213票獲得批准，內容包括擴大國家社會安全網、應對氣候變化及幫助美國人從新冠病毒的流行中恢復。法案通過後，裴洛西難掩興奮之情表示，這項措施是具有歷史意義、有變革性，且比過往做過的任何事都偉大，「我們將告訴我們的子孫，我們今天在這裡」。

眾議院無黨派的國會預算辦公室（CBO）曾提出報告，指該法案會在10年內帶來3670億美元的赤字。對此，白宮表示，2031年前會有1270億美元的收入，可用稅收成長抵掉赤字。

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