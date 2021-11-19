快訊／拜登照大腸鏡「需麻醉」　賀錦麗暫代總統職務

▲美國總統拜登因大腸鏡麻醉，由副總統賀錦麗（Kamala Harris）暫代總統職務。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國總統拜登因為例行健檢，在大腸鏡檢查期間需要麻醉，權力暫時移交予副總統賀錦麗，在暫代期間，賀錦麗成為美國首位女性三軍最高統帥。

賀錦麗作為副總統，有需要時暫代總統職務是相當正常的情況，但是美國媒體近日才爆料，副總統賀錦麗在白宮裡慘遭邊緣化、拜登想換副總統，總統、副總統辦公室幕僚彼此怨懟等情況，讓時機顯得格外敏感。

根據CNN報導，賀錦麗曾向幾位密友表示，她自覺政治能力受到限制。親近人士認為，賀錦麗在白宮的角色定位不明，而且已被邊緣化，難以替政治前途做好充分準備。

▲賀錦麗被美國媒體爆料在白宮被邊緣化。（圖／路透）



《福斯新聞》節目「五人小組」（The Five）主持人佩里諾（Dana Perino）認為，正副總統之間的問題顯而易見，但政府卻不希望讓美國大眾發現2人關係出了問題，「上週五，他們召開了3個月以來的首次內閣會議，而那天賀錦麗甚至不在國內。就在那個周末開始，這些故事全都浮出檯面。」

《今日美國》及薩福克大學（Suffolk University）本周公布的民調結果指出，拜登支持率跌至新低，僅剩37.8%，但賀錦麗卻更低，僅剩27.8%。

白宮發言人莎琪表示，正如小布希總統在2002年和2007年的情況一樣，按照憲法規定的程序，拜登總統將在副總統處於麻醉狀態的短時間內將權力移交給副總統。