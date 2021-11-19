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響應世界兒童人權日　新北彩虹愛家協會守護兒少受教權

▲響應世界兒童人權日 新北彩虹愛家協會守護兒少受教權。（圖／台灣彩虹愛家生命教育協會提供）

▲孩子成績低落、上課不專心，背後都有其原因值得我們去理解。（圖／台灣彩虹愛家生命教育協會提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

1989年11月20號聯合國通過了《兒童權利公約》，希望每個國家都能維護兒童應有的人權，包含健康、生存、教育權等權利，並明定該日為「世界兒童人權日」。談及兒童的受教權，大家的焦點通常是兒童有沒有受教育的機會、兒童的學習成效如何、是否認真讀書、專心上課（最好能取得好成績），但卻忽略了影響兒童受教（學習）成效的另一關鍵面向：童年創傷經驗（Adverse Childhood Experiences, ACEs）。

許多孩子童年時期，因為經歷霸凌、情緒暴力、性侵害、疏忽及家暴等痛苦事件，導致求學生涯常出現成績低落、健康不佳、上課不專心、容易與同儕起爭執等嚴重行為問題，但為人父母或師長，很多時候並沒有看到孩子背後出現負面行為的原因，只會就眼前行為一昧指責，導致孩子心情更加低落，進一步影響學習。

▲響應世界兒童人權日 新北彩虹愛家協會守護兒少受教權。（圖／台灣彩虹愛家生命教育協會提供）

▲彩虹愛家「優質父母」課程協助父母或孩子的主要照顧者，透過自我生命的覺察與改變，重新認識自己，重塑自我形象與價值，進而成為有效能且幸福的父母，讓孩子也得以快樂成長。

對此，花蓮縣新城鄉新城國小校長黃麗花分享表示，兒童身邊的大人們要維護兒童受教權的第一步就是：成為「創傷知情者」，並藉由「調節—連結—說理」，承接與同理兒童生活中經歷的挫折和衍生的情緒、開展彼此的「身心容納之窗」，使「下層腦」處於安全平穩，而非「戰或逃或凍結」的狀態。當創傷被知情，受教的心才會啟動，大腦的認知思考區域也才會開始效力。好比密碼按對才能提款、電源打開，電腦才能啟動、硬體設備沒壞，才能執行相關應用程式（軟體）。

黃麗花強調，「不要讓孩子孤獨承受傷痛」是重要的起點。父母或師長能夠越過行為表象（例如：上課不專心、過動或是過靜），看見孩子真實需要，就是創傷知情的表現，也正是解決行為表象、維護兒童受教權、引導孩子學得更好的祕訣。

▲響應世界兒童人權日 新北彩虹愛家協會守護兒少受教權。（圖／台灣彩虹愛家生命教育協會提供）

▲透過調節、連結、說理三步驟處理孩子創傷。

彩虹愛家生命教育協會邀請您用欣賞的眼光，看到每個孩子的獨特，以家庭中生命教育的觀點，一起用更好的方式回應孩子，讓孩子感到安心、漸漸增加復原力。世界上沒有完美父母、師長，每個人都會犯錯，大人可能都曾是受過創傷的孩子，透過陪伴孩子成長，我們亦學習傾聽自己內心的聲音，更多地愛自己，並重新處理、纏裹過往記憶中的傷痛，走上療癒之路，找回心靈真正的平安。

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