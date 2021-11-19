拜登、習近平針鋒相對！美專家分析：北京在「台灣議題」備受打擊

▲拜登與習近平舉行視訊峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統拜登、中國國家主席習近平於北京時間16日上午舉行領導人視訊峰會，雙方在台灣海峽議題上互相展開激烈攻防，美中兩國過去的模糊空間也愈加公開且鮮明。專家指出，中國在會談紀要的用詞上具挑釁意味，可能與美國拜登政府將台灣議題「國際化」，讓北京當局感到強烈沮喪感有關。

根據《美國之音》（VOA），美國著名智庫布魯金斯學會東亞研究中心研究員何瑞恩（Ryan Hass）認為，其實將美中兩國在會後所發表的會談紀要（readout）關於台灣的描述放在一起比較時「非常有意思」。因為美方表示，拜登重申美國長期以來反對任何單方面改變台海現況的立場；而中國則強烈警告，「玩火必定自焚」，使用相當挑釁的措辭。

何瑞恩在分析中點出，中國在會談紀要中屢次強調拜登表明「不支持台獨」，其實根本原因在於北京當局對於台海議題上所展現的強烈沮喪感，其一是北京當局認為美國近來持續對台灣展現出支持，這會讓鼓動台獨的勢力壯膽；其二為拜登就任總統以後在會晤日本、南韓、G7峰會各國領導人時，不斷敦促國際社會重視台灣海峽安全，這讓北京當局在孤立、恫嚇台灣時感到沮喪。

另外，何瑞恩也認為台灣議題受美國行政當局、國會兩黨廣泛深厚支持，其實不用擔心台灣會被美國放棄，因為美國對台灣的支持「堅如磐石」，這已經屬於長期的趨勢，並非過去的趨勢。

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