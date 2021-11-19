辣妹修手機「私密照」全被色店員看光　她氣瘋：被意淫15分鐘！

Woman catches repair shop worker looking at her ‘intimate’ selfies https://t.co/PWJWymmEOE — Anand Market (@anand_market) November 19, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國28歲女子強森(Louise Johnson)近來將iPhone送去維修，沒想到去店裡取回時，目睹男店員居然在滑她手機，死盯著她只有穿內衣的清涼辣照，她氣得想奪回手機還被對方阻止，恐怖經驗讓她覺得十分噁心。

居住在倫敦的強森，因為手機螢幕摔壞所以送去維修，13日到位於伍斯特(Worcester)的店家拿手機時，發現男店員竟然正在看她手機中的私密照，「這些照片我都是拍給男朋友的，不會發給其他人，我看到他一直在滑個不停，感覺自己被侵犯，超級噁心」。

強森表示，她想把手機搶回時，店員不但阻止還抓傷她的手，她只好打電話報警，警方調閱監視器發現男店員竟然花了15分鐘在看她照片，然而警方卻也無法逮捕對方，因為店員沒有下載也沒有分享這些照片。

強森氣憤表示，「我當下氣得快暈倒，侵犯我隱私的人居然無法可管」。店家後來回應，已將男店員開除並向強森致歉，承諾以後絕不會再讓類似事件發生。

▼女子發現男店員猛滑手機看她照片。（圖／示意圖，與本新聞無關／取自免費圖庫pixabay）