使用新聞要付錢！　Google同意付費給至少7家德國媒體

▲科技巨擘Google宣布將付費給法新社與德國媒體，以使用其網路新聞內容。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

搜尋引擎巨頭Google公司17日才剛宣布與法國最大的通訊社「法新社」（AFP）商定5年授權協議，將付費以使用其新聞內容。隔日再次表示，已經同意向多家德國媒體支付網路內容的使用費，達成了一項「具里程碑意義」的協議。

根據法新社報導，參與這項交易協議的包含德國《時代周報》（Zeit）、《商務日報》（Handelsblatt）、《每日鏡報》（Tagesspiegel）、《明鏡周刊》（Spiegel）、《經濟周刊》（WirtschaftsWoche）與《經理人雜誌》（Manager Magazin）等多家媒體與出版商，這是Google與德國媒體達成的首項協議。

報導指出，此前德國立法制定了所謂「著作鄰接權」（neighbouring rights），是根據歐盟一項著作權指令發展而來，針對大型網路科技公司是否該付費使用媒體提供的新聞內容而進行的談判，鄰接權一直以來都是雙方爭議的核心問題。

Google於一篇部落格文章提到，「對我們和夥伴而言，這波著作權協議在加強成功的夥伴關係方面代表一個里程碑。」並補充稱，Google同時也正在與其他出版業者進行相關授權討論。

《時代周報》背後的出版集團總裁（Rainer Esser）表示，「對我們來說，Google這樣的平台是重要的合作夥伴，尤其是它為我們的網站帶來大量流量，我們可以在商業方面利用此影響力。」《明鏡周刊》總裁奧特利茨（Stefan Ottlitz）聲明則稱，雙方已找到互利解決方案。不過，並未對交易規模等細節多加透露。

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