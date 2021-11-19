參加派對被下藥！24歲正妹離奇陳屍人行道上　監視器拍到3男棄屍

▲女子參加派對後突然死亡。（圖／翻攝自Instagram／christygilesx）

記者李振慧／綜合報導

美國洛杉磯24歲正妹克莉絲蒂(Christy Giles)周末夜和朋友外出遊玩，後來卻被人發現陳屍在街上死因成謎，體內驗出有毒品反應，同行朋友則被丟在另外一個地方，性命垂危目前仍在醫院搶救。家屬控訴，2人絕對不可能碰毒，懷疑是遭人綁架，被下藥方便控制。

身為模特兒的女子克莉絲蒂同時也是一名網紅，在Instagram上有許多粉絲，12日晚間和朋友出去聚會後卻突然身亡，屍體被丟棄在卡爾弗城(Culver City)一間醫院人行道上，同行的26歲女友人希爾達(Hilda Marcela Cabrales-Arzola)幾小時後則在另外一家醫院前被人發現，然而人已經失去意識，目前仍在搶救中。

克莉絲蒂的丈夫西勒斯(Jan Cilliers)表示，監視器拍到3名蒙面男子從一輛沒有車牌的車上，把妻子遺體放在人行道上，懷疑妻子遭到綁架，「調查結果顯示2人體內有海洛因成分，但就我所知她們不會去碰毒，一定不是自願的」。母親也認為，「這些男人用毒品把我女兒和希爾達控制住10幾個小時，我認為他們還性侵了她」。

西勒斯還透露，他翻閱妻子手機發現，妻子凌晨5時30分曾傳訊給同行朋友，稱自己想要離開，之後便沒有再傳送或接收到任何訊息，猜測妻子那時已經遭到綁架。死者家屬目前在網路上舉辦募款活動，希望大眾能伸出援手為她伸張正義，案件仍在調查中。