拜登表態「外交抵制」北京冬奧　岸田文雄：會以日本立場考慮

▲岸田文雄19日針對北京冬奧表態。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統拜登證實考慮透過外交手段抵制北京冬奧，對此，日本首相岸田文雄19日表示，每個國家都有各自的立場與想法，日本將會站在日本的立場來思考後續行動。



根據《共同社》報導，岸田文雄19日受訪時針對拜登表態杯葛冬奧一事稱，日本將會以日本自身的立場來考量後續對應。而官房長官松野博一則在記者會上強調，「日本目前尚未決定將如何對應。」他同時也提到，非常期待北京冬奧能夠以符合奧運與帕運會的理念來舉辦，成為一個和平的祭典。

▲日本首相岸田文雄（中）、外務大臣林芳正（左）。（圖／路透）



在被問到美方表態一事，松野博一則回應，不會對其他國家的做法表達意見。外務大臣林芳正18日晚間與中國大陸外交部長王毅通電，而這也是他上任後，中日兩國外長首次舉行電話對談。



中國大陸外交部官網事後發表聲明稱，王毅期盼中日雙方能以2022北京冬奧與2021年、2022年「中日文化體育交流促進年」為契機，營造積極的民意與社會氛圍。不過林芳正19日稱，兩人並未針對北京冬奧深入討論。



拜登18日晚間在白宮會晤加拿大總理杜魯道時，被媒體問到是否考慮外交抵制北京冬奧。當時他稱，「正在考慮此事。」

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