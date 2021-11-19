慶「獨島大捷」擊敗日本！南韓提早2天向日本嗆聲：獨島是固有領土

▲獨島為南韓實際管轄的領土，不過日本卻將之稱為竹島，主張日本擁有其主權。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓警察廳長金昌龍日前搭直升機登上獨島（南韓實際管控，日本稱竹島）的舉動，招致日本政府不滿，日本外務事務次官森健良更因此取消出席美日韓外交長協議會的聯合記者會。對此，南韓國家報勳處提早2天、於今（19）日特別舉行「獨島大捷」追悼儀式，紀念南韓義勇隊成功擊退來犯的日本船隻。

根據韓媒《韓國日報》，南韓國家報勳處於19日上午在大田顯忠院（類似我國忠烈祠）舉行追悼儀式，紀念獨島義勇守備隊於67年前的1954年11月21日，在韓戰後惡劣的局勢以及落後的武器裝備下，仍能成功擊退來犯的おき號、へくら號等2艘日本境海上保安部巡視船，使日本即便不斷宣稱獨島（日本稱竹島）為其領土，卻再也不敢輕易進犯。

報導指出，洪淳七（홍순칠）在進入國防警備隊成為軍人後參加韓戰，豈料在咸鏡南道元山市身受重傷，於1952年7月以特務上士的身分名譽退伍，該年秋季在釜山開始購入武器，1953年4月20日購買2支輕機槍、10支M1步槍、2支手槍、50發手榴彈、1艘0.5噸級船艇，並招募其他韓戰參戰士兵與鬱陵島當地居民等3、40多人組成「獨島義勇守備隊」。

▲南韓國家報勳處19日上午11時舉行追悼儀式，紀念前人在獨島成功擊退日本船隻。（圖／達志影像）

根據日本海洋政策研究所島嶼資料，日本境海上保安部巡視船へくら號於1953年7月12日準備朝獨島登陸時，代表南韓政府的鬱陵島警察局來到船上主張對獨島的擁有權，而へくら號則反駁稱竹島（獨島）是日本領土、要求返回，之後へくら號繞行獨島一圈，準備前往境港，突遭在距船隻700公尺處的獨島半山腰的南韓人員槍擊數十發，不過卻無人傷亡。

1954年11月21日上午6時，日本海上保安廳2艘巡視船おき號、へくら號抵達獨島，在進行南北兩側調查（第30次特別管制），在西島西北約3.2海里處突然遭到南韓獨島義勇守備隊發射5枚迫擊砲襲擊，砲彈落在距巡視船1海里的海面，並未擊中船隻，而當時的東島中央部分設有無線電，附近有14、15名南韓警備人員，東側的無線柱發現掛有南韓旗幟。

▲南韓海警隊員於2019年8月14日光復節前夕在獨島向國旗致敬。（圖／達志影像）

根據《韓國日報》、《紐西斯通訊社》，南韓獨島義勇守備隊以迫擊砲、M1步槍成功擊退日本海上保安廳巡視船的進犯，對此獨島義勇守備隊紀念事業會於2013年將此戰役稱為「獨島大捷」，以此與壬辰倭亂（文祿慶長之役、萬曆朝鮮之役）朝鮮名將李舜臣的鳴梁大捷相比擬。

針對日本政府不滿南韓警察廳長金昌龍登上獨島，南韓外交部長鄭義溶19日在國會上表示，金昌龍登上獨島激勵島上的20多名警備隊員，乃為理所應當的任務履行，「獨島不管在歷史上、地理上、或是國際法上，是屬於我國（南韓）的固有領土。」

►日本震怒「放鳥記者會」！不滿南韓警長登獨島：怕口出惡言破壞關係

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast