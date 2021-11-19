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專家警告：美國今冬恐累計破百萬人死於新冠　「清零」不可能發生

▲▼ 美國疫情／奧蘭多國際機場。（圖／路透）

▲ 美國月初重開邊境，機場湧入人潮。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐洲疫情反彈之際，科學家預測，入冬後美國新冠肺炎確診數也將急劇增加，尤其是較為寒冷的地區。儘管疫苗可有效預防住院及死亡，抗病毒新藥也備受期待，預測機構仍指出，最糟的情況下，美國今年11月至明年3月間將有數十萬人喪命，累計死亡數突破百萬。

約翰．霍普金斯大學流行病學副教授道迪（David Dowdy）表示，「我確實預期病例會增加，而我們約在上周也已經開始看見這種情況」，但不認為歐洲的情況代表美國今冬將重演去年冬天的慘況，重症、死亡數激增。

過去三周內，美國新英格蘭及中西部幾個較寒冷的州份新病例數增加，但疫苗預防住院及死亡的效力仍有85%。道迪說明，「就算今冬病例增加，也不太可能看到一年前加護病房及太平間塞爆的景象」，疫苗產生的免疫力將使需要住院治療的人減少許多。約翰．霍普金斯大學疫苗專家利馬耶（Rupali Limaye）也表示，接種疫苗將大幅降低住院及重症風險。

▲▼ 美國疫情／密蘇里州一家醫院ICU病房。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國去年冬天ICU和太平間都被塞爆。（圖／達志影像／美聯社）

然而，美國國內疫苗分配極度不均，全國覆蓋率僅58.6%，比德國、法國等正面臨確診數激增的歐洲國家還低。貝勒醫學院熱帶醫學院院長霍特茲（Peter Hotez）持續預測，今冬將迎來一波嚴重的疫情，「目前看來正在發生」，因許多民眾未接種或僅部分接種疫苗，無法抵禦侵略性高的Delta變異株。

更可怕的是，儘管新冠病毒今冬影響力減弱，仍可能奪走許多性命。根據美國最受信任的長期新冠預測機構，今年11月至明年3月間，美國將有10萬人死於新冠病毒。

華盛頓大學健康指標與評估研究所（IHME）首席模型師莫瑞（Christopher J. L. Murray）說明，「北半球越來越多數據可見，我們預測的冬季疫情已經開始發生。美國確診數、新病例數及住院人數的下降趨勢已經停止，開始反彈。」

▲▼美國,加強劑。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國正極力提高第三劑覆蓋率。（圖／達志影像／美聯社）

美國截至目前有76.5萬人死於新冠肺炎，莫瑞的樂觀預測指出，至明年3月死亡數將達到86.3萬，但IHME預測，最壞情況下可能有數十萬人病歿，死亡數將超過100萬。

不過，美國目前沒有任何要求重頒社交距離限制的呼聲。儘管越來越多證據顯示，疫苗效力將隨時間推移減弱，但人們已將焦點轉向疫苗對預防住院及死亡的穩定保護。為維持免疫力，政府正呼籲民眾接種第三劑疫苗。但專家指出，追加劑量並非遏制疫情最有效的方法，應設法讓尚未接種的族群施打疫苗。

道迪說明，新冠大流行可能永遠不會結束，「問題是我們何時才能讓整個社會接受這種情況，而我認為我們距離那天可能比想像中還近。清零（Zero-Covid）是不會發生的。」

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