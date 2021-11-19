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【年度最強ETF 3】不敗教主公開2022投資術　鎖定這3檔ETF低買高賣

不敗教主陳重銘認為，明年台股漲跌空間有限，可靠ETF領息並靈活賺價差。

▲著有多本ETF投資書籍的不敗教主陳重銘，因對市場嗅覺敏銳、對產品熟悉且有一套看法，他的投資動向，常是散戶追蹤關心的焦點。

圖文／鏡週刊

「2021年台股大好，成交量暴增，相對一些中小型類股，因為受到資金的照拂，股價大漲一波。成分股以中小型為主的00733（富邦臺灣中小）、0051（元大中型100），今年報酬率均領先台灣加權指數。但目前大盤已在萬7高點，日成交量也從6000億榮景，下滑到3000億附近，新的一年股價能否維持大幅成長讓人產生疑慮。」陳重銘開宗明義指出，今年中小型類股漲幅已大，2022年不會是他的首選。

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他強調，ETF重點是成分股的未來成長性；「以0056為例，在6月底更換成分股，納入長榮、友達、群創，但不幸買在股價相對高點，連帶拖累0056股價從36元高點，跌到目前32塊多。」

陳重銘研判，「未來一年台股仍是在萬7上下盤整，可使用0050、006208作價差，這兩檔都是追蹤台灣50指數，但006208的內扣費用較便宜，我會利用這檔ETF進行低買高賣的靈活操作。」至於配息型ETF，追求的是中長期財富穩健增長，也是他投資組合中重要配置。

「12月將募集的00900（富邦特選高股息ETF），過去股利率高達9.99％，且報酬率勝過台灣加權指數跟高股息指數，就很吸引我。」他說，還有像00878（國泰永續高股息）過去一年報酬率也比0056更好，在大盤高檔之際，透過可安穩領息的高股息ETF做防禦，跌時逢低加碼，就能攻守兼備。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示，台股在年終消費旺季帶動下，10月出口再創新高，財政部預估強勁出口動能可望延續至明年第一季，景氣動能強勁，有助未來台股表現。加上近期量能增溫，各期均線多頭排列，多方態勢可望持續。資產配置上，00878電傳金皆均衡布局，除基本面加持外，也可望隨著資金輪動受益，還有股息作為下檔保護，未來盤勢震盪也不怕。


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