瀕死卡痰「嘎嘎嘎」　護理師揭6臨終離奇現象

▲臨死前身體機能會衰退、出現病症，許多人誤以為是照護不當，但其實是正常現象。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者徐敬璇／綜合報導

雖然死亡是人生的必經歷程，但真正需要面對時，還是會對它感到未知與恐懼。美國一名臨終關懷護理師總結工作經驗，整理出人類在瀕死時可能會發燒、發紫，或出現詭異的「嘎嘎」聲等6種現象，希望導正大家對死亡的誤會，其實並沒有想像中可怕。

據《每日星報》報導，美國的臨終關懷護士朱莉（Julie）經營TikTok帳戶「@hospicenursejulie」，分享人類在死前會出現的狀況案例，擁有超過38萬名粉絲。她提到，人在死亡前，身體機能會開始衰退，出現一些常見的改變，例如呼吸節奏變慢、皮膚表面出現斑點、四肢發紫、面部發白等。

朱莉表示，臨終的人還可能出現「瀕死喉音」（death rattle）症狀，口水會因為喉嚨的肌肉無力，不能順利被吞嚥而卡在喉嚨，讓人發出像卡痰的「嘎嘎」聲，也會因為無法控制身體機能，出現發燒的症狀，「如果親人是在家中自然過世，瀕死時發生這些狀況是很正常的，這些都是死亡的一部份」。

朱莉也提到，她的患者在瀕死前都會說一句話，通常是「我愛你」，或呼喊已故父母的名字，推測他們可能是將往生的親人當作天使或靈魂，並跟著回家。