吃止痛藥意外吞下Airpods　女傳語音訊息給友崩潰：聽得到腸胃聲

▲女子發現自己吞錯崩潰。（圖／翻攝自TikTok／iamcarliiib）

記者李振慧／綜合報導

美國波士頓27歲女子貝爾默(Carli Bellmer)近來吞止痛藥時，不小心把藥丸和Airpods耳機搞錯，等到她注意到時Airpods已經被吞下肚，而且無論她怎麼催吐都吐不出來，讓她崩潰不知道該怎麼辦，只能在鏡頭前爆哭，尷尬情況讓她在網路上爆紅。

貝爾默在TikTok上拍攝影片表示，「我爬上床，一手拿著止痛藥，一手拿著左耳的Airpods，吞下時我還覺得藥有點難吞，結果我看到我手中還有藥丸，才意識到我吞的不是藥，我試著把它吐出來，但是怎樣都無法，快被搞瘋了」。

貝爾默表示，她除了立即打電話給醫生，還要趕緊讓女兒忘記Airpods的存在，因為耳機盒會與她肚中的那隻耳機自動連線，她還在iPhone上收到通知，說有一隻來源不明的Airpods與她一同移動。

貝爾默後來只能無奈等待耳機自行排出，不過當她傳語音給朋友時，因為忘記關掉Airpods與iPhone連動，使得朋友打開訊息時還聽得到她體內腸胃的聲音。

貝爾默的荒謬故事吸引250萬人觀看，許多網友表示，「太扯了，你怎麼會把藥丸和Airpods搞錯」、「我連一般藥丸都吞不下去了，你居然連Airpods都可以吞」。貝爾默後來就醫照X光，確認耳機已經排出體內，不過她沒有特別留意，所以現在也不知道耳機下落。