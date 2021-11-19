女童哭喊「別走」心碎影片瘋傳　單親媽改嫁被罵翻！感人真相曝光

▲ 女童不願和媽媽分開，抱著媽媽不斷哭泣。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南社群媒體近來瘋傳一段影片，一名年幼女童哭倒在母親懷中，不斷喊著「不要走」，原來她的母親就要改嫁，令她難過地邊哭邊努力挽留，令網友心疼不已，紛紛指責她的母親有了新對象就不顧親生骨肉。不過這名單親媽媽隨後出面澄清，絕對沒有拋棄女兒，真相令網友直呼皆大歡喜。

越南媒體《YAN》15日報導，這段影片中可見，坐在床上的女子身穿傳統服飾，明顯經過精心打扮，而她年僅4歲的女兒緊緊抱住媽媽腰間，不讓她離開。女子努力勸女兒去洗澡，並保證自己不會跑掉，女童的祖母也在一旁安撫，但女童還是不願放開母親，邊抽泣邊說道，「我不要妳走，我要妳留在這裡。」

這段畫面引起廣大關注，甚至有網友忍不住落淚，為這對母女感到心疼。有人認為，女子只是單純想勸女兒去洗澡，卻有越來越多網友批評她太過無情，竟為了自己的幸福而拋下女兒。

眼看爭議越演越烈，這名單親媽媽Nguyen Thi My Hanh透過當地媒體出面表示，一切都是誤會。她和前夫離婚時，女兒Bon Bon僅6個月大，一年多後認識現在的丈夫，經過交往後決定結婚。影片拍攝當天便是她出嫁的日子，礙於習俗無法在婚禮當天就帶女兒搬進夫家，才會暫時將女兒留下。女兒得知無法馬上和母親一起走，才會緊抱著她哭泣。

女子說明，婚禮當天拍了許多影片，上傳到TikTok分享，沒想到唯獨女兒哭泣的這段影片引起熱議，導致她被誤會是冷血的媽媽，令她十分難過，其實她結婚3天後便將女兒接來同住，現在的丈夫十分樂意和她一起撫養女兒，對Bon Bon非常溫柔，毫不介意在她身上花錢，Bon Bon也很喜歡繼父。

真相大白之後，網友紛紛回應，「很美好的結局」、「願妳們一家幸福快樂」、「希望她的繼父愛她如親生女兒」。

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