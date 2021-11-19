現場慘況曝！正妹警「盜木生火」辯僅拍照留念　證據出來臉腫了

▲女警攀爬郡大山時涉嫌砍筏樹木生營火、爽拍網美照。（圖／翻攝自高女臉書）

記者高堂堯、陳韻如／南投報導

新北市正妹警察高宜諠10月底攀爬南投百岳郡大山時，卻涉嫌違法砍林道的樹木搭設營火，還高調在臉書秀出照片，立刻遭到山友勸阻，但她卻回稱，「是經獵人指導生火的，且「不會造成任何火災」。對此，林務局接獲通報馬上派員前往勘查，而現場慘況也隨之曝光。

NCC專門委員喬建中5月間才因法在玉山盜採國家公園範圍內柴木生火煮食，引發森林大火，而遭到裁罰，但沒想到女警高宜諠近日也遭到檢舉，10月22日攀爬百岳郡大山時，涉嫌砍伐林道樹木來搭設營火，事後在臉書PO出「山林的夜晚，伴隨著裊裊升起的營火，實在太滿足太開心了」，還說「來自高雄布農族的女子，非常幸運能夠一覽這座山林帶給我的靜謐以及魅力」等語。

▲▼新北女警盜木生火辯僅拍照留念，林務局稽查現場慘況曝光 。（圖／記者高堂堯翻攝）

高女貼文曝光後，隨即被山友勸阻生火是違法行為，但她卻回嗆說「我們是由獵人帶進去的，由獵人指導生火，都是經過計畫的，不會造成任何火災」，引起一片撻伐。

就在事件曝光後，新店分局表示將會全力配合南投縣林務局徹查，如經查屬實，將依相關規定行政懲處。對此，高女也隨即刪除臉書貼文，並表示自己並未參語生火，只是見到營區內有人營火才上前拍照記錄，後續也將會全力配合調查，同時也對造成社會大眾誤解，深感抱歉。

不過，林務局獲報後立刻前往勘查，發現現場曾有引火跡象及砍伐去6株枯立木（死亡卻仍直立的樹），狠狠打臉了高女說法，而根據《森林法》第50條竊取森林主產物，及第34條森林區域內引火等罪嫌，高女生火部分恐將面臨60萬以下罰鍰，伐木行為則可處5年以下徒刑。