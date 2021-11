他擁34cm世界最大鵰！比女優手腕粗　曝「巨根歪歪」坐到一秒痛爆

▲法肯(Jonah Falcon)擁有傲人的34公分陰莖,他自曝有時會不慎坐到自己的生殖器。(圖/翻攝自Facebook/Jonah Falcon)

51歲美國男子法肯(Jonah Falcon)號稱擁有34公分「全世界最大陰莖」,自曝和好萊塢一線女星私約「試槍」,也曾在劇集《黑道家族》(The Sopranos)和《慾望城市》(Sex and the City)客串演出。他近日接受英國ITV脫口秀《今日晨間》訪問時透露,他的陰莖長到當「跑到後面」時屁股會不小心坐到。

▲法肯因為「下面太大包」,常常在機場被安檢人員攔下檢查。(圖/翻攝自IG)

根據《太陽報》、《每日星報》報導,出生於加州的演員兼主持人法肯1999年在一部紀錄片中被稱為擁有「世上最大陰莖」的男人,儘管金氏世界紀錄沒有這項驗證,但此後法肯與他的34公分生殖器在全球爆紅,自曝曾和幾位色情片演員、奧斯卡得獎女星等名人有過性關係,許多女人也爭相邀約「試槍」,還有女優說法肯的陰莖比她的手腕還粗。

法肯18日接受ITV《今日晨間》脫口秀專訪時表示,他厭倦了人們時常要求他當面掏褲襠量尺寸,「我已經做過上萬次這種事,真的受夠了。」法肯直接把手機裡的照片拿給主持人看,「為你們貼心準備的,這樣你們就不用費心想像,或拿物品比擬尺寸。」兩名主持人看完當場張大嘴巴,倒抽一口氣,還紛紛驚嘆「我的老天!」、「地獄之火,恭喜你!」等誇張反應。

