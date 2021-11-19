曾寶儀錄影彩排開唱淚崩　搭檔Lulu重拾「歌手」身分

記者許逸群／台北報導

女星曾寶儀與Lulu（黃路梓茵）搭檔主持公視全新音樂節目《姐妹們的音樂萬萬歲》。曾寶儀一直是一位觀眾公認的知性主持人，每每訪問來賓都能勾勒出最觸動人心的故事，但許多歌迷都曉得，她擁有一副好歌喉，且出過6張個人專輯！

▲曾寶儀與Lulu搭檔主持《姐妹們的音樂萬萬歲》。（圖／公視提供）

她日前主持《姐妹們的音樂萬萬歲》，睽違許久在鏡頭前開金嗓，竟然在彩排演唱《愛的代價》時忍不住哭了出來，讓全場工作人員嚇出一身冷汗。她事後笑說：「聽到這歌有很多的感觸，不知道為什麼。」或許如她說的，現場Live band的演奏容易讓人帶入情緒，且因節目重拾歌手身分的她也坦言：「以前都是在主持，發現我還是蠻愛唱歌的。」

▲曾寶儀因為主持音樂節目，彷彿重拾歌手的身分。（圖／公視提供）

《音樂萬萬歲》多季下來都是電視台的招牌節目，先前的主持人都是標準音樂人，舉凡黃韻玲、林俊逸或是馬世芳，當曾寶儀受邀主持時，心中也是相當激動，彷彿又回到「歌手曾寶儀」的心境。不過，節目找上曾寶儀與Lulu搭檔，無非是希望激盪出新的火花，兩人也用輕鬆的方式來分享音樂，甚至可說是無腳本的模式，帶給觀眾最純粹的音樂。

▲曾寶儀目前手握4節目，工作相當忙碌。（圖／公視提供）

曾寶儀在今年以網路節目《我們回家吧》入圍金鐘獎後，第二季節目也已如火如荼地開錄，手上還有人間衛視的《青春進化論》，以及香港TVB的訪談節目，工作相當忙碌。曾寶儀在看到12月滿檔的工作行程後，還開玩笑地說：「可以休假一下嗎？」但其實她樂此不彼，也非常感謝每個信任她的合作單位。

曾寶儀與Lulu雖是首次合作主持，不過兩人搭檔起來格外合拍，除現場默契十足，休息室的氛圍更是熱鬧。事實上，曾寶儀許久前就曾在臉書公開誇讚Lulu，一直以來都非常欣賞對方。如今一同主持節目，曾寶儀表示，兩人合作相當愉快，她也在對方身上學到許多東西。