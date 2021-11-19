研究首度證實：戴口罩可有效預防新冠肺炎　感染率降低53%

▲ 新加坡民眾脫下口罩用餐。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情肆虐近2年，接種疫苗後是否仍須強制戴口罩成為各國難題。一項針對非藥物公衛措施的最新研究顯示，戴口罩能有效預防新冠病毒，一口氣將感染率降低53%，可見致力推廣疫苗之際，戴口罩仍有其必要。

《衛報》報導，新冠疫苗已被證明安全且有效，但大多無法提供100%保護力，且多數國家無法為全國接種疫苗，目前也不清楚疫苗是否能抵禦未來可能出現的變種病毒。

公共衛生及非藥物干預手段有助預防流感等呼吸道感染已經廣為人知，全球各國皆以此遏制新冠病毒擴散，但截至目前並無有力的分析，使專家無法就其抵禦新冠病毒的效果做出明確結論，而這項研究便是全球首度針對這類措施對抗新冠病毒的效果進行分析與比較，18日發表於《英國醫學期刊》。

澳洲蒙納許大學及英國愛丁堡大學研究人員詳細分析來自全球各地的30多項研究，結果顯示，戴口罩使感染率驟減53%，保持社交距離則可降低25%。洗手的效果也達53%，但深入分析少量有關洗手的研究後發現，該數字不具顯著性差異。

研究人員說明，上述結果顯示，在推廣疫苗接種的同時，仍有必要維持戴口罩、社交距離及洗手等3項衛生習慣，不過仍須進一步分析封城、鎖國及關閉學校、企業等措施對人口的潛在負面影響。

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