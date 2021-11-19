日本震怒「放鳥記者會」！不滿南韓警長登獨島：怕口出惡言破壞關係

▲獨島為南韓實際管轄的領土，南韓書法家登上獨島時寫道，「大韓民國的早晨從獨島開始」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著美中情勢持續緊蹦，華府當局為了加強與盟友之間的合作，協助共同應對北韓（朝鮮）、中國等議題，美、日、韓3國外交副部長於當地時間17日進行第9次協議，原訂會後舉行聯合記者會，卻因日本不滿南韓警察廳長搭直升機登上獨島（日本稱竹島），最後決定取消出席，只剩美國國務次卿雪蔓（Wendy Sherman）尷尬獨撐大局。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓現任警察廳長金昌龍（김창룡）於韓國時間16日，以治安首長的身份搭乘直升機先後登上南韓實際管轄的鬱陵島、獨島（日本稱竹島），並慰問、激勵防守獨島的警備隊員，是繼南韓時任警察廳長姜熙洛（강희락）於2009年登上獨島後，睽違12年南韓治安首長再度登上獨島，此舉嚴重觸怒日本政府的敏感神經。

近來南北韓、美國與北韓之間在推動北韓去核的議題上始終無法取得共識，為求突破僵局，南韓總統文在寅今年9月在第76屆聯合國大會演說上呼籲南北韓、美國、甚至中國等韓戰參戰國簽署「終戰宣言」，為此美、日、韓持續就此議題展開討論，美國國務次卿雪蔓、南韓外交部次長崔鍾建、日本外務事務次官森健良於美東時間17日在華府進行第9次的美日韓外交次官協議會。

▼南韓外交部次長崔鍾建、美國國務次卿雪蔓、日本外務事務次官森健良於17日出席美日韓外交次長第9次協議會。（圖／達志影像）

南韓《韓聯社》引述日媒對於此次日本外務省取消出席美日韓外交次官協議會會後聯合記者會的分析與報導。

根據日媒《每日新聞》今（19）日報導，日本外務省一名幹部透露，日本之所以決定取消出席記者會，主要是擔憂若日方在記者會上公開抗議、表示「無法原諒南韓警察廳長登島的舉動」，恐怕會對未來美、日、韓三國合作產生負面影響，在各種外交方面的考量下，才做出取消出席記者會的決定。

《每日新聞》也補充，若日本外務事務次官森健良最後決定與南韓外交部次長崔鍾建一起出席記者會，恐怕會導致向南韓釋出「錯誤訊息」，讓外界認為日本其實同意南韓警察廳長金昌龍搭機登上竹島（獨島，為南韓實際掌控）的行為。

日媒《讀賣新聞》也在報導中指出，日本外務省某幹部認為南韓警察廳長登上竹島（獨島，為南韓實際掌控）的舉動，是在最不恰當的時機中所做出的「暴力舉動」，突顯出日本政府在此事中相當惱怒。

▼南韓海警在獨島海域巡邏。（圖／達志影像）

▲獨島為實際南韓控管之領土，然而日本卻在教科書上將之稱為「竹島」，並劃為日本領土範圍。（圖／達志影像，點圖可以放大）

而對於是否該簽署終戰宣言，日媒《朝日新聞》則聚焦日本與南韓之間存在著相當大的溫差，「南韓為求突破非核化協商的停滯局面，提出簽署終戰宣言，不過日本方面對此採取審慎的態度。」

對於南韓青瓦台事前是否知情金昌龍登上獨島的計畫，青瓦台國民溝通首席朴洙賢（박수현）於19日在YTN電台節目上表示，該行動為警察廳長金昌龍在自行判斷下所做出的舉動。朴洙賢表示，「獨島不管是在歷史、地理、還是國際法上，明確為我國（南韓）的固有領土，對於日方在獨島議題上所提出的不當主張，我國政府秉持著嚴正以對的立場。」

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