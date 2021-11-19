南韓疫情告急「連3天破3千例」！重症病床只剩2成　將開放到校上課

▲南韓疫情隨著防疫政策鬆綁而升溫。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓從11月初實施「與病毒共存」（With Corona）後，單日新增病例與重症患者數不斷創下新高，連續3天新增3000例以上的病例，首都圈（首爾、京畿道、仁川）重症病床占用率超過8成，其中重症患者中高達85%是60歲以上高齡族群，面對22日起各級校園即將開放到校上課，政府繃緊神經與各部門合作，設法獲取更多重症病床。

根據《韓聯社》，截至19日0時為止，繼昨（18）日新增3292例創下新冠疫情以來的最高紀錄，南韓今（19）日上午9時30分共通報3034起新增病例，其中境內感染為3011例、境外移入為23例，重症患者為499人，同時新增28例死亡。目前南韓共累計40萬9099例確診、3215例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增2428例（首爾占1397例、京畿道占844例、仁川占187例）， 占國內總確診人數比率為80.6%；慶尚南道新增78例；釜山新增76例；江原道新增72例；忠清南道新增56例；大田新增53例；慶尚北道新增49例；大邱新增47例；全羅南道新增46例；濟州島新增31例；光州、全羅北道各新增24例等。

南韓國務總理金富謙警告，若國內疫情持續嚴峻，恐怕很也可能暫時停止「階段性恢復日常生活」之政策。

▲南韓、新加坡簽署實施「旅遊泡泡」政策，新加坡遊客身穿韓服來到首爾光化門。（圖／達志影像）

儘管南韓國內已有4037萬4444人完成2劑疫苗接種，完整接種覆蓋率為78.6%，然而隨著時間推移，造成60歲以上高齡者與療養院入住患者等高峰險族群疫苗防護效力下降、加上突破性感染，南韓始終無法成功壓低新增確診病例數與重症患者數，在490多名重症患者中，60歲以上者就占高達85%。

對此，南韓中央災難安全對策本部第2次長、行政安全部長全海澈（전해철）於19日上午在例行會議表示，為了能加快投入治療重症患者，即日起將據點型專責醫院從12處擴大至15處、追加取得250個重症病床，同時追加指定傳染病專責醫院，取得400個以上新冠患者專用病床。

▲▼南韓18日實施高三大學入學考試。（圖／路透社）

南韓於18日結束高三大學入學考試（修能，수능）後，即將於22日全面開放包括首都圈在內的全國各地幼稚園、國小、國高中等各級學校「到校上課」，這是自從2020年初爆發新冠疫情以來，睽違2年所實施的新政策，做為體現「與病毒共存」階段性恢復日常生活的一環，不過人口過密學區的校園可彈性調整政策，若校內發生確診者，也可實施遠距教學。

另外，根據韓媒《News1》，南韓教育部指出，若該學生完整接種新冠疫苗，就算同住家人確診，也可繼續到校上課、不用實施隔離；而未完整接種疫苗者，只要持有48小時內PCR篩檢陰性報告，也不用進行隔離、可到校上課。

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