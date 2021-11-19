　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

注射AZ抗體藥物6個月　染疫後「有症狀」風險降83%！

▲▼英國2日宣布批准輝瑞疫苗，新冠疫苗，疫苗接種，施打。（圖／路透）

▲AZD7442有望成為疫苗反應不良者的新選擇。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）18日公布試驗的最新追蹤結果證實，注射AZ的抗體雞尾酒療法藥物6個月後，染疫出現症狀的風險大幅降低了83%。不僅如此，在另一個試驗中也顯示，如果在出現症狀的3天內投與高劑量的抗體藥物，能有效降低重症、死亡風險88%。

AZ藥廠8月曾經公布旗下PROVENT第3期暴露前預防性（pre-exposure prophylaxis）的臨床試驗結果，數據顯示，注射AZ的抗體雞尾酒療法藥物AZD7442（亦稱Evusheld）的3個月後，可以有效降低染疫後出現症狀的風險高達77%。

在預防性臨床試驗6個月的追蹤結果中顯示，注射AZD7442的有症狀感染風險降低了83%，甚至並未出現重症或死亡病例。

▲▼藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）總部位於雪梨，8月25日開始進行新冠疫苗大規模人體試驗。（圖／路透）

▲阿斯特捷利康藥廠試驗結果證實，AZD7442能有效降低染疫後出現症狀的風險。（圖／路透）
AZ藥廠表示，在另外一個主要針對中症患者的TACKLE門診治療臨床試驗中發現，如果在病患染疫並出現症狀的3天內投與較高劑量的AZD7442，可以有效降低重症與死亡風險達88%。他們強調，AZD7442療法的優勢在於「預防性注射」，有望可成為對疫苗有不良反應的民眾的新選擇。

AZ的生物製藥研發部執行副總裁自信表示，這些新的數據可進一步證明AZD7442有望在新冠肺炎的預防與治療上，產生重大影響。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►「溫泉公園」13個池泡到爽才870元！

ET快訊
怨房東多收租「殺無辜女出氣」　男大生狂刺34刀喊：很爽
鎮瀾宮首度公布財報！　資產逾18億
一堆人不知道！UNIQLO買衣服「送1物爆驚喜」　店員：本來
台大混打研究完整版公布　「這組合」Delta保護力遠勝雙AZ
梁佑南兒遭灌酒痛毆！「1打11」對決竹聯內幕曝
LIVE／ET午間新聞：重機高速插進C300！男大生內臟全碎
重機騎士「高速插進C300」生前足跡曝！最美星巴克入列
快訊／裝修木工慘摔中庭身亡！領班兒目睹崩潰
國道血滴子！百片大鐵板狂飛
市售充電器5成不合格　名單公布
正妹警「盜木生火」還狡辯　證據出來臉腫了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

夢到女友「劈腿前男友」！　中國留學生睡醒竟怒砍她數十刀

南韓疫情告急「連3天破3千例」！重症病床只剩2成　將開放到校上課

天花板不斷掉蛆「腳邊全都是」　鄰居崩潰上樓發現2具腐屍！

新冠恐怖後遺症　全美160萬人「嗅覺喪失」至今沒恢復

研究首度證實：戴口罩可有效預防新冠肺炎　感染率降低53%

注射AZ抗體藥物6個月　染疫後「有症狀」風險降83%！

中國海警水砲襲菲船　資深記者：迫菲律賓選邊站

德國疫情告急！單日暴增6.5萬例...梅克爾：禁未接種者進公共場所

梅根穿11萬襯衫上艾倫秀聊「窮苦日子」　遭打臉：明明從小讀私校

北韓嚴選處女「歡樂組」過程曝！中選成金家性奴　落選淪高官情婦

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

轎車停路邊遭「工地重物」猛砸　瞬間變敞篷...車主傻眼幸無人傷

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

澎恰恰揭「負債2億」始末：我笨、夠蠢！　突收法院傳票...還原「疑似想輕生」簡訊

司機太可愛！普悠瑪快到終點站　喇叭按出「2次愛的鼓勵」打招呼

醫學生為考試熬夜「狂讀72小時」　收成績單崩潰暴走：我要休學！

夢到女友「劈腿前男友」！　中國留學生睡醒竟怒砍她數十刀

南韓疫情告急「連3天破3千例」！重症病床只剩2成　將開放到校上課

天花板不斷掉蛆「腳邊全都是」　鄰居崩潰上樓發現2具腐屍！

新冠恐怖後遺症　全美160萬人「嗅覺喪失」至今沒恢復

研究首度證實：戴口罩可有效預防新冠肺炎　感染率降低53%

注射AZ抗體藥物6個月　染疫後「有症狀」風險降83%！

中國海警水砲襲菲船　資深記者：迫菲律賓選邊站

德國疫情告急！單日暴增6.5萬例...梅克爾：禁未接種者進公共場所

梅根穿11萬襯衫上艾倫秀聊「窮苦日子」　遭打臉：明明從小讀私校

北韓嚴選處女「歡樂組」過程曝！中選成金家性奴　落選淪高官情婦

韓國瑜告贏了！台聯主席爆他黑底「北聯韓副」　判賠60萬道歉7天

南投偏鄉遠距醫療年底上路　信義仁愛民眾看眼耳鼻喉皮膚科免下山

國泰航空推「綠色星期五」　免費提供雙倍碳抵銷與機票折扣

中台灣首座銀髮人才服務據點落腳南投　助銀髮族開創職涯第二春

都敬秀主演韓版《不能說的秘密》路透照流出！女主角被拍到了

眼妝眉毛只化一邊？　小米克斯「半妝造型」萌暈網：長大一定帥

台灣要贏南韓了！謝金河揭「超車關鍵」有意思：一來一回就追上

背中風夫偷吃！女兒見媽藏「大鵰照」　調查竟抓包她車內狂震小王

2隻勾魂萌寵後座曬日光浴！　肉球併攏瞇眼「橘度可愛」療癒千人

台灣中油「世界廁所日」清掃總動員　來中油好方便！

國際熱門新聞

北韓嚴選處女「歡樂組」過程曝！落選淪高官情婦

歐洲疫情惡化　耶誕節恐「再次封城」

國際網球總會呼籲　搶救彭帥調查下落

居酒屋撒千隻蟲　客人吃半鍋才發現

印度神童最新警告「紅月亮」恐降3災殃

拜登涉台內容4個月4度改口　美媒發出警告

英國加油之亂引發「洋芋片飢荒」

高官爽吃「灑鹽哥」金箔牛排　小販慘被傳喚

美政府花1472億　買輝瑞新冠口服藥

台灣代表處揭牌　立陶宛國父祝賀

美股標普、那指創新高　台積電ADR大漲3.64%

日本擬2022開放14種外籍人才「無限期居留」！

中日通話　王毅：確保台灣議題不越線

愛子公主用二手皇冠　真子卻在紐約住奢華公寓

更多熱門

相關新聞

德國單日暴增6.5萬例！同意實施2G政策

德國單日暴增6.5萬例！同意實施2G政策

德國身為西歐疫苗接種覆蓋率較低的國家（施打完整疫苗者僅占總人口67%），由於隨時間推移疫苗保護效力降低、加上Delta變種病毒影響，18日通報新增確診者達6萬5千多例，創下疫情以來新高。對此，總理梅克爾（Angela Merkel）同意推行「2G政策」，即禁止未接種疫苗者進入餐廳內用、觀看體育競賽或參加大型活動。

熊好券第100萬筆消費將出現　北市加碼11個3000元大禮包

熊好券第100萬筆消費將出現　北市加碼11個3000元大禮包

第三劑全民都要！專家點名「這類人」要混打

第三劑全民都要！專家點名「這類人」要混打

「根本把高端當水」　專家揭原因

「根本把高端當水」　專家揭原因

疫苗混打10點預約開搶！「要選BNT或莫德納」4大QA一次看

疫苗混打10點預約開搶！「要選BNT或莫德納」4大QA一次看

關鍵字：

新冠肺炎新冠疫苗世界疫情COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

騎士撞C300亡　車友：170追不上

鄭家純開箱6000萬豪宅！　「水平尺量配電箱」驗屋

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

劉畊宏全家「正式移居上海」！豪華新房曝光

重機「撞進C300」　騎士晚間不治

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

馬尾正妹淋雨搭捷運超兇！她急回應

和傳奇AV女優拍三級片爆紅　《戲說》50歲女星剃度出家

重機騎士撞C300「內臟全碎」亡　駕駛現身還原經過

激戰人夫！她下體「裂2條狂噴血」　醫傻：腸子會掉出來

全新Lexus NX200只有台灣有！

快訊／「洋服の青山」確定退出台灣

機車雙載車禍　2男送醫不治

更多

最夯影音

更多
《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD
粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面