北韓嚴選處女「歡樂組」過程曝！中選成金家性奴　落選淪高官情婦

▲金正恩上任後隨即恢復「歡樂組」的運作。（圖／朝鮮中央電視台）



記者王佩翊／編譯



北韓「歡樂組」被視為是領導人金正恩的地下後宮，黨中央委員會不但有專門單位負責選拔、管理，歡樂組的加入條件也相當嚴苛，不僅要長相漂亮、能歌善舞，甚至還必須是處女。在金正日時期，歡樂組的成員還要陪他外出打獵、游泳、唱歌等。然而歷經重重選拔後，如果在最終審查中落選，還必須面臨被派給黨內大佬當情婦的命運。



根據FRIDAY引述《東亞日報》脫北者記者朱成夏報導，歡樂組最一開始是誕生於1976年代，時任北韓領導人金正日以祝福父親金日成長壽的名義，在勞動黨中央委員會創立了第5課，專門選拔美女，以組成「歡樂組」。歡樂組的成員多半是極品美人，負責替金氏家族與黨幹部唱歌助興，甚至還必須提供性服務。

▲據傳，金正恩最愛長腿正妹。（圖／達志影像／美聯社）



朱成夏表示，歡樂組的選拔方式非常獨特，第5課的黨員會先到全國各校巡迴，挖角美女學生，不過偶爾也會挑選可以派去親衛隊的男學生。朱成夏自爆，自己也曾經被選中接受審查。



第一輪審查是在校內舉行，第二輪審查則是會轉移至地方醫院，確認這些女學生沒有罹患傳染病。不僅如此，女學生還要被驗身，確定是處女才可繼續參加選拔。從中選出約50人後，第5課會將這50人的資料造冊，每人約3頁，第一頁是正臉與全身的照片，第二頁是出身背景與家庭，第三頁則是這些女孩表達自己如何對將軍「獻忠誠」的血書。



金正日會從這150頁的50人名單中，選出10人，並從中選出2至3人一起吃飯，最後再選出2名成員。被選中的2人不但要在金正日身旁照顧他，還必須陪同外出狩獵、一起游泳、唱歌等。據悉，如果是在最終審查階段落選，由於條件還是不錯，因此很有可能被金正日指派給黨內大佬當作情婦。



1992年，50歲的金正日因為健康亮紅燈無法接受性服務，因此歡樂組在1994年選出最後2名成員後，便暫時取消該制度。然而金正日死後，金正恩上位，他隨即就重啟歡樂組選拔，並讓這些成員們陪酒加陪睡。

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